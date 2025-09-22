自民党総裁選の行方を大きく左右する党員票。日本テレビが独自に行った調査で、情勢が分かってきました。支持する候補をたずねたところ、小泉進次郎氏が32％でトップ、高市早苗氏が28％で続くことが分かりました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が詳しく解説します。【真相報道バンキシャ！】

総裁選の行方を大きく左右する自民党の党員票について、日本テレビが独自に行った調査で情勢が分かってきました。

今回、自民党の党員・党友と答えた方を対象にした電話調査で立候補を表明した5人のうち、現時点で誰を支持するか、たずねたところ

1位 小泉進次郎氏 32％

2位 高市早苗氏 28％

3位 林芳正氏 15％

4位 小林鷹之氏 7％

5位 茂木敏充氏 5％

となりました。

ただ、「まだ決めていない・わからない」と答えた人が14%で、情勢は変わる可能性もあります。この結果について日本テレビの井上政治部長に詳しく聞いていきます。

桝キャスター

「この結果をどう見ますか？」

井上政治部長

「小泉さん、高市さんが2強。これを林さんが追う展開であることがわかりました。注目すべきは、前回の総裁選で『党員票』が3位と伸び悩んだ小泉さんが現時点でトップに立っていることです。一方、前回総裁選で党員票トップだった高市さんも、引き続き、高い支持を得ていることもわかります」

桝キャスター

「事前の見立てでは、党員票に関しては高市さんが優位との見方もありましたが、何があったのでしょうか？」

井上政治部長

「年代別の支持を見てみますと、2人がどの層に刺さっているか見えてきます。18歳から40歳代では小泉さんがトップで42％、2位は高市さんで26％です。小泉さんは44歳ですが、40代に限ってみれば、半数近くが『小泉さん』支持と答えています。50代以上では小泉さんと高市さんが並びます。内訳を見ると、高市さんは50代、60代ではトップとなっています」

井上政治部長

「次に、前回の総裁選で石破首相は党員・党友票のおよそ3割を獲得していますが、この“石破票”が今回どこに向かうのかも勝敗のカギを握る一つです。そこで『前回、石破さんに投票した』と答えた人が、今回どの候補を支持するか、聞きました」

「石破内閣の一員、『小泉さん』と答えた人が41％で圧倒しています。小泉さんが党員票で優位にたっている理由には、この“石破票”の存在も影響しているといえそうです。また、『林さん』と答えた人も21％いて、林さんを押し上げている一因になっているともいえそうです。2人とも石破内閣の閣僚です。一方、石破政権に批判的な『高市さん』と答えた人は11％しかいません」

誰がポスト石破に最も近いのか。改めて、今回の調査結果を総数295票の党員票に換算すると以下の通りになります。

1位 小泉氏 95票

2位 高市氏 83票

3位 林氏 45票

4位 小林氏 19票

5位 茂木氏 13票

（まだ決めていない等 40票）

そして、ここに自民党の国会議員票295票が加えられます。まだ告示前でもあり、あくまでも、陣営の会合に出席するなど支持が明確だと、日本テレビが見ている数ですが、最新の情勢は以下のようになっています。

1位 小泉氏 62票

2位 林氏 38票

3位 高市氏 36票

4位 茂木氏 28票

5位 小林氏 26票

合計すると小泉さんがリードを広げている形になります。

井上政治部長

「小泉さんは先日、決起大会を開いたのですが秘書など代理出席を含めると78人が出席していたということです。陣営幹部は『まだ伸びていく』と自信を見せています。ただ、告示は22日で、候補者による討論も本格化します。『決めていない』などと答えているのは、党員票換算でも40票分あり、国会議員も105人が態度不明です。論戦を通じて情勢が変わる可能性はあります」

桝キャスター

「ここまで見てきていかがですか？」

社会学者・古市憲寿さん

「若手かつ仲間が多い人にトップになってほしいなと思います。石破政権の最初のつまずきは、去年の総裁選で自民党の幅の広さを見せたにもかかわらず、結局内閣ができあがってみたら、昔からの仲間ばかりを集めていて、『これがベストメンバーなの？』というメンバーだった。だから今回も、誰がなるとしても『ちゃんとこれが日本を変えていくベストメンバーです』という大臣をちゃんと選べるような、懐の深い人、仲間が多い人にリーダーになってほしいと思います」

桝キャスター

「どういう視点で総裁選をみていますか？」

社会起業家・石山アンジュさん

「個別の政策よりも、自民党がどういう国家像を目指すのか、ビジョンです。これまで自民党の強みは、ある種大企業的で、右から左までいろんな思想のタレントがいる組織力が強みだったと思います。しかし、国民民主党や参政党など、何を目指すのかがはっきりした政党が台頭する多党時代においては、自民党もはっきりしたスタンスを党として示さないと勝てない時代になっているのではないでしょうか」

今回の党員・党友調査では、「今の自民党に最も必要なこと」についても聞きました。

「今の自民党に最も必要なこと」

1位 野党と連携し政権を安定させる姿勢 25％

2位 世代交代 23％

3位 政治とカネに関する法律を厳守する姿勢 20％

4位 伝統や習慣を守る 20％

井上政治部長

「参院選の大敗を受けて自民党の総括では『解党的出直し』がうたわれましたが、党員が期待する『出直し』の方向性が出ているといえます」

現時点でリードしている小泉さん・高市さん、それぞれを支持する人に、新たに連立政権に加わるならどの政党が望ましいかたずねた結果も明らかになりました。

小泉さん支持の人で最も多いのは維新、一方、高市さん支持の人では国民民主が最も多く、参政も一定数います。

井上政治部長

「小泉さんと維新の共通点は、やはり改革志向です。党員の方もそこに期待しているとみられます。一方、高市さんの積極的な財政政策に賛同する党員は『国民民主』を、高市さんの保守的なスタンスに賛同する党員は『参政党』を選択したのではと推測されます」

自民党総裁選は22日に告示され、10月4日に投開票が行われます。

（2025年9月21日放送『真相報道バンキシャ！』より）