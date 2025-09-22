日本テレビ19日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。

巨人で飛躍的な成長を遂げたのは、プロ2年目の泉口友汰選手。昨季ルーキーイヤーの倍近くの出場試合数をこなし、ショートのレギュラーを奪取。さらに打撃も大きく向上。ルーキーイヤーの打率.201（164打数33安打）、1本塁打、9打点から今季は打率.295（491打数145安打）、5本塁打、35打点。打率はリーグ2位、出塁率はリーグ4位。プロ2年目での打撃タイトル争いにも絡んでいます。

阿部監督は高橋さんから泉口選手のスゴさを聞かれると「動じているんでしょうけど、動じてませんというふうに見せる姿ですよね。（大阪桐蔭高、青山学院大、NTT西日本の経験で）厳しさをしっかり知っているからこそだと思います」と話しました。

阿部監督も現役時代の2012年に首位打者、打点王、最高出塁率の3つの打撃タイトルを獲得。自身の経験では「とにかくその自分のことを考えるとね、ダメなんですよね。だからもういつも通り、この打席でどうしたらチームが勝ちに近づくかなと考えてやった方が、僕は良かったですね。（泉口選手には）スタイルはやっぱ変えないでほしいですよね。ど真ん中を見逃したりするのは、多分相手を不気味に思わせる作戦ですから」と言います。

高橋：直接泉口になんか声をかけたりとか？

阿部：僕はあんまりしてないですね。もう半分ぐらいは認めてあげている。これだけずっとショートって大変なポジションですし、そこでずっと年間ずっと出てるわけですから。

高橋：ある程度信頼してあげてる？

阿部：そうですね。信用はしてませんけど。信頼はしてあげてます（笑）

巨人での首位打者と最高出塁率は2016年の坂本勇人選手が最後。泉口選手は、球団9年ぶりのタイトル獲得なるか期待です。

【21日終了時のセ・リーグ打率ランク】

1位 .307 小園海斗（広島）

2位 .295 泉口友汰（巨人）

3位 .285 中野拓夢（阪神）

4位 .279 ファビアン（広島）

5位 .27848 岡林勇希（中日）

【21日終了時のセ・リーグ出塁率ランク】1位 .360 小園海斗（広島）2位 .3563 大山悠輔（阪神）3位 .3555 森下翔太（阪神）4位 .355 泉口友汰（巨人）5位 .3491 近本光司（阪神）