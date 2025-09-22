¶â»á¡ÖÈëÌ©Ê¼´ï¡¢¿·¤¿¤ËÊÝÍ¡×¡¡¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®²Ì¶¯Ä´
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤Ï21Æü¤ÎºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¡Ê¹ñ²ñ¡Ë±éÀâ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»ö¶È·×²è¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÈëÌ©Ê¼´ï¤ò¿·¤¿¤ËÊÝÍ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬22ÆüÊó¤¸¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£10·î10Æü¤ÎÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¼´ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶â»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÇÉÊ¼»Ù±ç¤Ë´Ø¤·¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤äÀï»à¼Ô¤Î°äÂ²¤Ø¤Î´óÉÕ¤¬¼Ò²ñ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£8·î²¼½Ü¤«¤é°äÂ²¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢µ§Ç°Èê¤Î·úÎ©¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôËü¿Í¤¬´óÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£