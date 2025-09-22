「＃やっちゃえベイスターズナイター ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＮＩＳＳＡＮ」の冠名がついた２１日のＤｅＮＡー広島戦（横浜）で、１６年ぶりに復活した日産自動車硬式野球部の石毛大地主将（２４）が始球式を務めた。

球場全体から拍手が降り注ぐ中、リリーフカーの「日産リーフ」に乗車して登場。大注目の中でマウンドから投じたボールはやや上ずったが伸びのあるストレートで球場を沸かせた。チームの代表として大役を終えた主将は「貴重な経験でしたし、緊張して頭が真っ白になりましたが、ノーバウンドで届いたのでよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

野球部は１５年の休部期間を経て１月に活動を再開。都市対抗野球で２度、日本選手権では２００３年に初優勝を果たした名門の復活に石毛主将は「何も知らない状態からスタートしましたが、いろんな社会人チームと対戦しましたし、都市対抗予選でも３〜４０００人が応援に来てくれて、社会人野球というものを知れたことが一番大きかった」と振り返りつつ、「（予選敗退に）このままでは駄目だと肌で感じられたし、目指すべきものが明確になった」と今後の戦いに闘志を燃やしていた。