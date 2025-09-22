プラダ ビューティから新パルファム誕生♡「ラディカル エッセンス」発売
プラダ ビューティから、2025年10月8日（水）に新フレグランス「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」が全国発売されます。ネロリやオレンジブロッサムの華やかさに、ソルテッドピスタチオの斬新なアコードを重ね、ウッディな深みをプラスした香りは、まさに“多面性”を表現する唯一無二の存在。自分らしさを大切にしたいすべての女性に贈る、アバンギャルドなパルファムです。
プラダ ビューティが描く“新しい私”
「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」は、相反する要素を調和させたフローラルウッディの香り。
トップはネロリとオレンジフラワーが広がり、ハートにはソルテッドピスタチオの意外性あるグルマンアコードをプラス。
ラストにはサンダルウッドが余韻を残し、官能的でありながらモダンな香りを完成させます。多面的な“私”を肯定し、称える香りは、まさにプラダのスピリットを体現しています。
エマ・ワトソンが体現するパラドックス
ブランドアンバサダーを務めるエマ・ワトソンが出演する最新ムービーでは、強さも弱さも含めたあらゆる感情を受け入れる姿を描写。
変化を恐れず、ありのままの自分を表現する彼女は、「パラドックス」の理念そのもの。
ラディカル エッセンスは、そんな女性たちを後押しするように、自信と自由をまとわせてくれる香りです♡
サステナブルなリフィル対応デザイン
象徴的なトライアングルボトルは、濃厚なピンクのガラスで力強さを表現。さらにリフィラブル仕様で、ガラスや金属、プラスチックの使用量を大幅に削減可能。
サフィアーノレザーから着想を得た外箱や、シックなブラックラベルのデザインも魅力的。サステナブルと美学を融合した新ボトルは、プラダ ビューティの責任あるラグジュアリーを象徴しています。
発売日：2025年10月1日（水）先行発売（プラダ ビューティ トウキョウ・公式オンラインストア）
2025年10月8日（水）全国発売
サイズ展開：10mL、30mL、50mL、90mL、100mL（リフィル）
「多面性」を讃える香りをあなたに
「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」は、女性の持つ多様な側面を香りに映し出す革新的なフレグランス。
華やかさと深み、官能と軽やかさ、そのすべてを抱きしめて“私”らしさを肯定してくれる存在です。
心の変化や日々のスタイルに寄り添いながら、自由で自信に満ちたあなたを輝かせてくれる一本を、この秋の香りに選んでみませんか？