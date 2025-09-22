¡ÖÀ¤³¦¤ÎËÌÌî¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¡¢¤¿¤±¤·¤ÎÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¡Ê75¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤ÎÁêÊý¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
21ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀÇ¼ýÌäÂê¤ä¡¢³Æ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÅ¤«¤À¤Ê¤¢¡É¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È·Êµ¤¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉµëÎÁ¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¥¹¥È¥é¥¤¥¤È¤«¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¹ñ¡£Ï«Æ¯¼Ô¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ë¡ÈµëÎÁ°Â¤¤¡É¤È¤«Ê¸¶ç¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¤è¤·¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¤¿¤±¤·¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¤Û¤éÀ¤³¦¤ÎËÌÌî¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤Èµ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ô¤¢¤¤¤Ü¡¼¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤è¤·¤Ï¡¢Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤ÆÁªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤»ö¤À¤è°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ë°Õ»×É½¼¨½ÐÍè¤ë»ö¤À¤·¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤¤è¤·¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¤³¦¤ÎËÌÌî¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤¿¿Í¤À¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤¬¡×¡Ö¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¡£Àè¤º¤ÏÁªµó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥³¥ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤è¤·¤Ï¸½ºß¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ù¾ì¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£