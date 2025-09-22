説得力に、納得。

MacBookのコンバーチブルモデルがあればいいのに…と切望しているApple（アップル）ファンは少なくありません。実際、「タッチスクリーンのMacでもいい」という方もいらっしゃるでしょう。

ちなみに、TF International SecuritiesのAppleサプライチェーンアナリストであるミンチー・クオ氏は、鮮やかで美しいOLEDディスプレイを搭載すると言われる新型MacBook Pro（2026年に登場との噂）は、初のタッチスクリーン搭載Macになる可能性がある、と主張しています。

そのうえで、「MacBookのように操作できる」と謳う新しいiPadOS 26の評価はいかに…？米GizmodoのKyle Barr記者のレビューをお届けします！

iPadOS 26総評 ・アプリのタイリングが改善し、iPad史上最高！ ・ただ、生産性という観点ではやはりMacやPCにはかなわず。 ◎好きなところ ・アプリのタイリングはほぼシームレスに動作 ・ファイルアクセスに新たな選択肢が追加 ・高性能iPadの真価を発揮 ×好きじゃないところ ・外部モニターのサポートがイマイチ ・角丸デザインによってアプリサイズが制限される

Appleが画面をタップ・スワイプできるMacBookを公式発表するまでは、iPadが同社で唯一の大型タッチスクリーン端末であり続けるでしょう。誕生してから15年間、iPadはAppleの「タブレットユーザーの特性と用途」にまつわる古い認識に縛られてきました。

ハードウェア自体の制約を除けば、iPadOS 26はこれまでのiPadのすべてを一変する存在になるかもしれません。

もちろん、すべてのアプリを一度にレイヤー表示できるウィンドウやタイリング機能を装備したところで、タッチスクリーンがあろうがなかろうが、Macに代わることはできません。

でも、心配いりません。アプデ以前には実用的なサブデバイスだったiPadが、これからはMacでは物足りない場面でさらに頼れる存在になってくれるはずです。

ガラス感と高級感がアップ

ダウンロードしたり、最近アクセスしたりしたフォルダに、ドックから直接アクセスできるように。 Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Appleがこのレベルに到達するまでには、かなりの時間がかかりました。初代iPadが発売されたのは、今から15年前の2010年にさかのぼります。旧バージョンのiPadOSは画面が小さすぎたため、「2つ以上のアプリを同時に起動できない」のが前提でした。

2015年のiOS 9リリース以降（2019年にソフトウェアはiPadOSに改名）からSplit Viewを導入し、さらに2022年にステージマネージャへと進化。アプリを素早く切り替えられるカルーセル機能が取り入れられました。

MシリーズチップやApple初の大型OLEDディスプレイも搭載したものの、タブレットは独自のエコシステムを維持し、あくまで「大画面のiPhone」のポジションのままでした。

AppleはiPadに搭載されるチップにますます力を入れ、2024年にはiPad Pro M4を採用。さらに、次はM5 iPad Proが間もなく登場すると言われています。もし新型のiPadがノートPCレベルのパフォーマンスに近づいているのであれば、そのレベルのタスクも処理できるようになるのではないでしょうか？

iPadOS 26は、これまでで最もオプションが豊富なiPad向けソフトウェア。まず目につくのは、Liquid Glassデザインのアップデートです。好みはあると思いますが、透明なレイヤード効果もiPhoneほどは目立ちません。

画面下部から上にスワイプすると、開いているアプリがすべて表示されるよう、操作性が向上。アプリを重ねて表示できる数に制限がなくなりました。画面上部からメニューバーをスライドダウンさせ、アプリ設定にアクセスできます。

アプリを画面の両端にフリックすれば、並べて表示することができます。さらにAppleはMac向けに搭載されているアプリウインドウの結合機能を導入。アプリを 3 つの長方形または 4×4 グリッドへと手軽に配置できるようになりました。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

こうした新UI により、iPad を携行する際の柔軟性が大幅にアップしました。たとえば、ダウンロードしたアプリは矢印ボタンを押すだけで Dock からアクセス可能に。またiPhoneとiPadの両方でプレビューが利用できるようにもなりました。つまり、PDFへのメモ書きが簡単にできるようになったということです（Apple Pencil対応でさらにスムーズ）。

一方、13インチのiPadでも、大きなベゼルと丸角のデザインはそのままで、画面サイズが制限されてしまっています。ウィンドウ表示のアプリも同じく丸みを帯びたデザインを維持しているので、ほとんどのアプリで貴重な画面領域が無駄になっています。

iPadOS 26でも、外部ディスプレイは最大1台しかサポートされないため、画面の狭さをさらに実感。新しいソフトウェアアップデートでも、2画面間でウィンドウを移動する場合の問題が残っています。実際、 iPadとモニターの間をChromeブラウザ行ったり来たりしてしまう、という厄介な不具合がありました。

マルチタスクは容易になったけど、Macのレベルには程遠い

画面上部から下にスワイプするとメニューオプションを表示。 Image: Raymond Wong / Gizmodo US

モバイルアプリは、Macの洗練されたバージョンにとって代わるほどではありません。たとえば、Googleドキュメント。カーソルを適切な位置に置いたり、文中の数語をハイライトしたりするだけでも、イライラしてこぶしに力が入ってしまうほど。カーソルの扱いやすいMagic Keyboardアクセサリをもってしても、うまくいくとは限りません。

それも、iPadで欲しいアプリを入手できる場合の話。ちなみに、iPadには昨年まで公式の電卓アプリがありませんでしたし、公式Instagramアプリが登場したのは2025年9月。iPad専用のゲームストリーミングサービスのGeForce Nowはブラウザ版しか使えず、アプリは存在しません。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Apple製アプリは画面サイズを数分の1に縮小しても機能します。新しいゲームランチャー的なアプリなら、Apple Arcadeなどのゲームをスクロールして楽しむこともできます。Apple Music、Notes、Slack、Google Docs、Instagram、YouTubeといったサードパーティ製アプリも同様。

それでも、iPadでの作業は（Apple製であろうとなかろうと）、ノートPCと比べて制約を感じざるを得ません。アプリによっては、画面サイズを自由に変更できないものもあります。

たとえばNetflixは、iPhoneのような細長い縦型画面か、ノートPCの幅にほぼ収まる大きな画面で表示することが前提であり、Appleのフリック操作によるタイル機能とも相性が良くありません。もちろん、開発者がiPadOS 26向けにアプリを最適化してくれれば、状況は改善される可能性も。

13インチという小さな画面と、角丸のベゼルでマルチタスクを実行するのは、決して楽ではありません（14・16インチのノートPCの画面でも楽だとは言えませんが…）。

外部モニターの制限に加え、ポートが少ない点もiPadをメインの作業用デバイスとして活用できない理由でしょう。やはり、iPadオンリーにコンピューターとしての役割を負わせるのはむずかしいのかもしれません。

今のiPadの真価はどこにあるのか

iPadのプレビューアプリは、ファイルにアクセスする際の利便性を向上させる優秀機能。 Image: Raymond Wong / Gizmodo US

iPadOSの制約を踏まえて考えると、 かつてのiPad Pro（M4搭載）の性能は過剰だったと言えます。しかし、今のiPadOS 26ではユーザーがアプリを自由に操作できるようになったため、そのパワーによって複数のアプリ（そして20個以上開いてしまいがちなChromeタブ）を同時に実行できる汎用性が高まっています。

私自身、普段はMacBook Proの画面に34インチのウルトラワイドモニターを接続して作業しています。iPadは私にとって、そして私の作業スタイルにとってまったくの「第3のスクリーン」であり、ソーシャルフィードを表示するのに最適なパーソナルデバイスです。

ソーシャルフィードとiPad Proの美しいタンデムOLEDディスプレイは、仕事の単調な作業から私を解放してくれる、唯一の気分転換です。これを仕事用デバイスとして使いたくはありません。

タッチスクリーン搭載のOLED MacBookを待ち続けて、幾年月。AppleがiPadをMicrosoft Surface Proのようなデバイスに変えてくれるのでは、と夢を見たこともありました。でも、Appleはその構想に対してアンチの姿勢を見せています。

Appleのティム・クックCEOは2012年、「製品はトレードオフの産物であり、トレードオフを繰り返していくうちに、最終的に誰も満足できないものになってしまう…トースターと冷蔵庫を融合させることはできるが、おそらくユーザーを満足させるものにはならないだろう」と明言。同社の姿勢をはっきりと示しました。

iPadは、ユーザーにとって「これだけでOKのデバイス」になるよう設計されたわけではありません。そうなるには、一部の機能に特化しすぎているから。iPadOS 26でも、iPadはあくまで「優れたタブレット」としての位置づけにあるのです。