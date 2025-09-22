俳優の山本舞香さんは9月21日、自身のInstagramを更新。義兄が飼っている犬とのツーショットを披露しました。（サムネイル画像出典：山本舞香さん公式Instagramより）

俳優の山本舞香さんは9月21日、自身のInstagramを更新。かわいい犬とのツーショットを披露しました。

【写真】山本舞香の犬と過ごす時間

「舞香とSushi...愛おしい」

山本さんは「女同士仲良くしような」とつづり、10枚の写真を載せています。義理の兄でロックバンド・ONE OK ROCKのボーカルであるTakaさんの愛犬と撮影したさまざまなショットを披露。山本さんのきれいなピンク色の髪と犬の凛々しくもかわいらしさのある顔立ちが目を引きます。10枚目には山本さんが満面の笑みを浮かべるツーショットも。一緒に過ごす時間がとても愛おしいものだと伝わってきます。

コメントでは「TakaのSushi子じゃん」「SUSHIちゃんはほんと可愛いね」「舞香とSushi...愛おしい」「ピンク可愛いー！」「スシ女の子だったんだ」「待ってピンク可愛すぎる！！！！！」「2人とも可愛すぎます〜！！！」「義兄宅ですか!!」との声が寄せられています。

「舞香ちゃんの表情一つ一つが綺麗で美しい、、」

普段の投稿では、自身の圧巻のスタイルや仕事のオフショットなどを披露している山本さん。12日には、ロングブーツにミニ丈のデニムスカートを履き、ジャケットを着用した姿を見せていました。このショットには「舞香ちゃんの表情一つ一つが綺麗で美しい、、」「美しくカッコイイ」「やっぱりオシャレすぎる」といった絶賛のコメントが寄せられています。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)