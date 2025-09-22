¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡90Ç¯Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ëÉÕ¤
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤¬¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇºÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û90Ç¯Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²û¤«¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë°ìÍ÷
¢£¥É¥Ã¥È³¨¤Î¾Æ¤°õ
¡¡º£²ó¥Ð¥ó¥À¥¤¤è¤êºÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿º£Àî¾Æ¤¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢½éÂå¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤Î¥É¥Ã¥È³¨¤Î¾Æ¤°õ¤ò²¡¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¡£
¡¡¾Æ¤°õ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤ä¤ß¤ß¤Ã¤Á¡¢¤ª¤ä¤¸¤Ã¤Á¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÁ´9¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕÂ°¡£¤¤¤º¤ì¤â°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢90Ç¯ÂåÅö»þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÆÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢²Á³Ê¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥·¡¼¥ëÎ¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¡£°ÊÁ°ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ØTamagotchi Uni¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¤¿¤¤¤Ã¤Á¤ä¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¡¼¥É¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
