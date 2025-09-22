被ファウル総数も堂々の１位。タイトル奪還を期す鹿島で鈴木優磨が力の限りを尽くす。数々のデータが証明する高い貢献度
J１でここまで９得点。シュート総数は55本。いずれもレオ・セアラ（得点16、シュート総数65本）に次ぐチーム２位の記録で、最大の得点源というわけではない。それでも、首位に立つ鹿島で鈴木優磨の貢献度は際立っている。
Jリーグの公式サイトが公開している各種スタッツ（９月21日時点）によれば、チーム内の総スプリント回数で、鈴木は１位の385回。とにかく走りまくっている。総走行距離は288.3で、294.8の植田直通に続く２位だが、ポゼッション時の走行距離（79.2）、被ポゼッション時のスプリント回数（189）はともにトップの数値をマークする。
オフ・ザ・ボールでも精力的にランする男は、マイボールにすれば次々と好機を生み出す。スルーパス総数の83本、チャンスクリエイト総数の56回は、いずれもダントツだ。
１−０で勝利した先の浦和レッズ戦では、値千金の決勝点を挙げた。ビッグマッチで勝負強さを発揮する鈴木は、相手にとって脅威の存在なのだろう。被ファウル総数の77回も堂々の１位だ。
2016年シーズン以来のJ１タイトル獲得に向け、力強く歩み続ける鹿島。常勝軍団の復活の途上で、伝統の背番号40を背負う鈴木が全身全霊で戦っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
Jリーグの公式サイトが公開している各種スタッツ（９月21日時点）によれば、チーム内の総スプリント回数で、鈴木は１位の385回。とにかく走りまくっている。総走行距離は288.3で、294.8の植田直通に続く２位だが、ポゼッション時の走行距離（79.2）、被ポゼッション時のスプリント回数（189）はともにトップの数値をマークする。
１−０で勝利した先の浦和レッズ戦では、値千金の決勝点を挙げた。ビッグマッチで勝負強さを発揮する鈴木は、相手にとって脅威の存在なのだろう。被ファウル総数の77回も堂々の１位だ。
2016年シーズン以来のJ１タイトル獲得に向け、力強く歩み続ける鹿島。常勝軍団の復活の途上で、伝統の背番号40を背負う鈴木が全身全霊で戦っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”