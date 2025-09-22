¡Ú²Ä°¦¤¤¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¤×¤¯¤×¤¯¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê -¡Ö¤¦¤ï¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤ë!¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤!¡×¡ÖÁ´¼ïÎàÍß¤·¤¤¤ï¡Ä¡×¤ÈÏÃÂê
¿Íµ¤¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÁ´¼ï¤Û¤·¤¤!¡×¤ÈÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡À¿·È¯Çä/
.
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤«¤é
¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬ÅÐ¾ì!
¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¸¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤×¤Ã¤¯¤ê¤Î¼Á´¶¤¬²Ä°¦¤¤🎶
.
9·î²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡
¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Ê¸¶ñÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê
(@chiikawa_kouhou¤è¤ê°úÍÑ)
¤Á¤¤¤«¤ï¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë
¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤×¤¯¤×¤¯¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤È¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤Þ¤¡¤ë¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥¥ã¥é¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹!!
¤Á¤¤¤«¤ï¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤!!!!¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ë²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤? Á´¼ïÎàÍß¤·¤¤¤ï¡Ä¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¤¿¤¤¤·¤¿¤¤¤·¤¿¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤ë!¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤!¡×¤È¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¼êÄ¢¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ë¤âÅ½¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º(ÌóW95¡ßH170¡ßD5mm)¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤ÎÁ´Éô¤ËÅ½¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë
²Á³Ê¤Ï550±ß¡£9·î²¼½Üº¢¤è¤ê¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Ê¸¶ñÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÌþ¤ä¤·¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡À¿·È¯Çä¡¿¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤«¤é¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¸¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤×¤Ã¤¯¤ê¤Î¼Á´¶¤¬²Ä°¦¤¤🎶9·î²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Ê¸¶ñÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê#¤Á¤¤¤«¤ï pic.twitter.com/AAe2kflrIZ- ¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼° (@chiikawa_kouhou) September 19, 2025
