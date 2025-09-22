動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業買収に関与するラリー・エリソン氏、マイケル・デル氏、ルパート・マードック氏/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２１日、中国系動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業買収に、米テック業界の大物ラリー・エリソン氏とマイケル・デル氏、メディア王ルパート・マードック氏と息子のラクラン氏が関与すると明らかにした。

トランプ氏はＦＯＸニュースの番組の中で、「知っての通り、彼らは非常に有名だ」としてエリソン氏やデル氏に言及。さらに、「言いたくはないが、ラクランという名の男もかかわっている」と述べた。ラクラン氏はＦＯＸニュースの親会社ＦＯＸコーポレーションの最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める。

トランプ氏はさらに、ルパート・マードック氏も「多分このグループに入るだろう」とした。

関係者によると、ティックトック案件にマードック家が関与することで、結果的にＦＯＸコーポレーションがコンソーシアム（企業連合）に参加する可能性がある。ルパート氏もラクラン氏も、個人としては出資しない。

デル氏は大手コンピューターメーカー、デル・テクノロジーズのＣＥＯ。

ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は２０日、ティックトックの取締役７人のうち６人は米国人になると述べた。