¡¡£²£²Æü¸áÁ°£µ»þ£´£µÊ¬º¢¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¿¿Äí¤ÎµÙ¹ÌÃÏ¤Ç¡¢·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤ÎÃËÀ­¡Ê£·£·¡Ë¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£

¡¡¸©·Ù¾ÂÅÄ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤Ï£±¿Í¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¬¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¶á¤¯¤ÎÎÓ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò¸å´×±Ø¤«¤éÆîÅìÌó£±¡¦£µ¥­¥í¤Î½»Âð³¹¡£Æ±½ð¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£