¾ÑÈþÆ²¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥³¥¹¥á¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò9·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥³¥¹¥á¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×(1,430±ß)¡£ Á´10¼ï¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤êÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤È¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡£
Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¡¢¾ÑÈþÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥³¥¹¥á¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×(1,430±ß)¡£ Á´10¼ï¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤êÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤È¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡£
Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¡¢¾ÑÈþÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£