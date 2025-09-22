¡Ú°ßÄ²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¡Ûã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡Ù·Ü¶»¤Ç¡ª
²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢°ßÄ²¤â¼å¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡Ù¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤¿·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤ËÂçº¬¤ª¤í¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Ç¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Ê¤¸¤ß¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£
¡Ø·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡Ù¤ÎÌôÁ·¥Ý¥¤¥ó¥È
ÌôÁ·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Á´¿È¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë±¿¤ÖÌò³ä¤òÃ´¤¦µ¡Ç½¤Ï¡Öç£¡Ê¤Ò¡Ë¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ç£¤È°ß¤ò²¹¤á¤Æ¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë¡Ö·ÜÆù¡×¤È¡¢ç£¤ò¶¯¤á¤ëÆ¯¤¤Î¡Ö¤Ê¤¹¡×¡¢¾Ã²½¤òÂ¥¤¹¡ÖÂçº¬¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¡£
·ÜÆù¤Ë¤Ïç£¤È°ß¤ò²¹¤á¤ÆÆ¯¤¤ò¤è¤¯¤·¡¢¾Ã²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¡£¥¤¥é¥¤¥é¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä»°¤ÄÍÕ¤Ç¡¢µ¤¤Î¤á¤°¤ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¶»Æù¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë
¤Ê¤¹¡Ä¡Ä3¸Ä¡ÊÌó240g¡Ë
¹¥¤ß¤Ç»°¤ÄÍÕ¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¡ÒA¡Ó ¡¡
Âçº¬¤ª¤í¤·¡Ê¿å¤±¤Ï¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡Ä¡Ä80g ¡¡
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2 ¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2 ¡¡
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë ºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤ê¡¢Âç¤¤á¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÒA¡Ó¤Ïº®¤¼¤ë¡£·ÜÆù¤ÏÈé¤ò¼è¤Ã¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢²£¤ËÉý1.5cm¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë·ÜÆù¤È¤Ê¤¹¤ò¾Æ¤¯
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ3Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤¹¡£ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢3Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¼Ñ¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë·ÜÆù¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¡ÒA¡Ó¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç»°¤ÄÍÕ¤ò¤Î¤»¤ë¡£
²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ÇÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤Ò¤È»®¤ò¡£ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ËÌôÁ·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¤Û¤Ã¤ÈËþ¤¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£