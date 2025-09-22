²¬»³¸©¼«Á³ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー¡Ê²¬»³¡¦ÏÂµ¤Ä®¡Ë¡¡´Ä¶¾Ê¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê
²¬»³¸©¼«Á³ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー
¡¡À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤ò´Ä¶¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¡¢²¬»³¸©ÏÂµ¤Ä®¤Î¡Ö²¬»³¸©¼«Á³ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢ÉÇ»³¹â¸¶È·¥ö¸¶Áð¸¶µÚ¤Ó¼þÊÕ¼¾¸¶¡¢°À°æ¡¦Û¼¡Ê¤½¤Þ¡Ë¤ÎÆ»¤Ê¤É¤ò´Þ¤á£µ¥«½êÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¼«Á³ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢101.25ha¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤ä¼¾ÃÏ¡¢Î¤»³´Ä¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤ä¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà°éÀ®¡¢Ä´ºº¸¦µæ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬2023Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó450¥«½ê¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£