精神疾患の「統合失調症」であることを公表しているお笑いコンビ、松本ハウスのハウス加賀谷（51）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良のためイベントなどの出演を見送っているタレントで前参院議員の水道橋博士（63）を案じた。

加賀谷は「若い頃からお世話になっている水道橋博士さんが体調不良だ」と言及。「博士さんはポリシーがあって服薬には否定的 せっかくまた最近再会出来たのだから、もっと真剣に博士さんに服薬のメリットなんかを伝えれば良かった」と後悔をにじませつつ、「またUNKOなんかで博士さんと即興漫才するの、今から楽しみだな！」と思いをつづった。

水道橋博士は16日、体調不良のため25日に沖縄・宮古島で行われるトークイベント「千原ジュニア×14歳トークイベント『島語る』」への出演中止を発表。また、同28日に都内ライブハウスで開催されるトークイベント「博士と豪ちゃんvol.8『ザ・芸能界〜首領たちの告白〜を深掘り！！』」への出演も見合わせるとした。

水道橋博士は22年7月の参院選でれいわ新選組所属で出馬し初当選。うつ病により同年11月に休職を発表し、23年1月に議員辞職した。