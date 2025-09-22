外為サマリー：米金利上昇や株高を受け一時１４８円２０銭台に上伸 外為サマリー：米金利上昇や株高を受け一時１４８円２０銭台に上伸

２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円１６銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２５銭程度のドル高・円安となっている。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円９５銭前後と前日に比べ５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日の東京市場では日銀の追加利上げが意識されたものの、海外市場では会合後の記者会見で植田和男総裁が追加利上げに慎重だったとの見方から下げ渋る動きとなった。



この日の東京市場のドル円相場は堅調な展開で、午前９時５０分すぎには一時１４８円２５銭まで上伸。前週末に米長期金利が上昇したほか、日経平均株価が反発して始まったことがドル買い・円売りにつながっているようだ。ただ、きょう自民党総裁選が告示され、１０月４日の投開票に向けた論戦が始まることから一段と上値を追う勢いには乏しい。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３５ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７３円８７銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS