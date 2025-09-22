24歳MF秋山裕紀がドイツ2部初ゴールで首位浮上に貢献!! 試合後も大活躍「なんというセレブレーションだ」
ダルムシュタットのMF秋山裕紀が21日、ブンデスリーガ2部第6節のデュッセルドルフ戦で加入後初ゴールを決めて首位浮上に貢献した。
秋山は今季5回目の先発出場となった一戦で0-0の後半20分、味方が右サイドからペナルティエリア手前中央に繋いだところで2列目からスプリントする。ペナルティエリア内右に走り込んだところではパスが来なかったが、こぼれ球に素早く反応して右足で振り抜いたボールがゴール左に突き刺さって先制点になった。
24歳の秋山はアルビレックス新潟からの期限付き移籍で今季加入。買取オプションも付いている中でコンスタントに出場機会を獲得しており、結果も残した。
チームは3-0で勝利して首位に浮上した。試合後は秋山がサポーターの掛け声に合わせて両手を上げるパフォーマンスで盛り上げると、仲間とハイタッチする中で再びサポーターから「オー…」の掛け声。仲間から笑顔で押し出されてもう一度喜びを分かち合ったが、なおもサポーターからの掛け声は続いて最終的に4回もパフォーマンスを行う大活躍を見せた。これにはクラブ公式SNSも「なんというセレブレーションだ」と伝えている。
