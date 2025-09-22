上田綺世&渡辺剛フル稼働も…フェイエノールトは後半AT失点で全勝ストップ、ファン・ペルシー監督「いいプレーはできたが…遅い時間の失点はつらい」
オランダ・エールディビジは21日に第6節を行った。日本代表コンビのFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でAZと対戦し、3-3のドロー。開幕戦から続いていた全勝がストップした。上田と渡辺はともにフル出場し、AZに所属するDF毎熊晟矢は負傷でメンバー外となった。
前半は互いに1点を奪い合い、1-1で折り返す。後半に入っても両チームは点の奪い合いに。後半33分にフェイエノールトが勝ち越すが、3-2で迎えた後半アディショナルタイム8分過ぎにAZが獲得したPKを決め、3-3で痛み分けに終わった。
最前線の上田は要所で中盤まで下りながら効果的なポストプレーで攻撃に貢献。しかし、フェイエノールトの3得点に直接絡むことはなかった。渡辺は冷静なビルドアップと守備で安定感を見せたが、結果的にチームとして3失点を喫してしまった。
蘭『nltimes』によると、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は悔しさを見せる一方で、チームを責めることはせず。「今日はいいプレーができた。3ゴールのうち2ゴールはすばらしいものだった。チャンスはたくさん作れた」と語る。ドローには「こんなに遅い時間に失点するのはつらい。次の試合に切り替える」と前を向いていた。
