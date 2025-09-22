¾®Àî¹Ò´ð¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç1G1A¤ÎÊ³Æ®¤â¡ÄNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ï3Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é°ìÅ¾3Ï¢ÇÔ
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ï21Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè6Àá¤Î¤Ø¡¼¥ì¡¼¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤Ç2-3¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Æ3Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£FW¾®Àî¹Ò´ð¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë3Ï¢¾¡¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Àá¡¢MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÈFW±ö³·ò¿Í¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤â3ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¾®Àî¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¤ÈÆ±20Ê¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç³«ËëÀá°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤ËÆ±38Ê¬¤Ë¤Ïº£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤ÆÈ¿·â¥à¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï2-3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ3Ï¢ÇÔ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF¥Á¥ã¥í¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¸åÌ£¤Î°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
