「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“家にいきなりやってきた元カレに対する女の意外な反応”に“彼との関係に終わりの予感を感じる、38歳独女の夜”から“港区・中央区「水辺のテラスレストラン」5選”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位10年前に別れた「元カノの家」をいきなり訪ねた男。女の反応は意外なもので

― まあ、仕方ないよな。





昼過ぎから断続的に来ている連絡の送り主は、全て萌香だ。姉貴夫婦を羽田まで迎えに行ったりしてバタバタしていたら、気がつけばすっかりスマホをほったらかしすぎてしまっていた。



― まずいなぁ。これはかなりスネてる…。



食事が終わったらすぐに返事をしようと思っていたものの、この30分で泣き顔のスタンプが3つも送られてきている。



いよいよ食事に集中できなくなってきたため、まずは一通『今食事中だから後でね』とでも返そうとした、その時。姉貴が、昔から変わらない不敵な笑みを浮かべて言った。



続きはこちら

★第３位「誕生日にLINE来ない…」彼との関係に終わりの予感を感じる、38歳独女の夜

「ねぇ、次は一緒に撮ろうよ」

「おっ？やっと、僕がカメラマンじゃないことに気づいてくれました？」



颯斗は笑いながら私に肩を寄せた。今日が、私の誕生日の前日だということを、颯斗は知っているはず。



誘ったのは私だけど、颯斗はパークのチケットを取ってくれたし、ここに来るまでのタクシー代も払ってくれた。



もしかしたら、ディナーのあたりに“何か”があるかもしれない。そう期待に胸を弾ませながら、デートを楽しんだ。



続きはこちら

★第４位コーデのポイントは胸元の華やかさ！吉岡里帆の選ぶ「西麻布BARデートで“失敗しない”黒ドレス」とは

表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は西麻布のワインバーでの装いを、吉岡里帆さんと考える。



続きはこちら

★第５位残暑厳しい秋、大人は最旬スポットで涼しく“アペロ”する。港区・中央区「水辺のテラスレストラン」5選

涼を極めた水際で手に入れるのは、心地良くまどろむ至福の時間。そこで使い勝手抜群の水辺のテラスを厳選。



今年オープンした新店から大人の隠れ家まで、乾杯の準備は整った！



続きはこちら