桜田ひより×佐野勇斗W主演ドラマ『ESCAPE』手錠で拘束し合い逃げるポスタービジュアル公開
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がＷ主演を務める日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日放送スタート）より、ポスタービジュアルが公開された。
■桜田ひよりと佐野勇斗による予測不能のヒューマンサスペンス逃亡劇
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）を逮捕歴のある青年・林田大介（佐野勇斗）が誘拐したことから物語が始まる。誘拐されたはずの結以から「私と一緒に逃げて！」と懇願され、人質と誘拐犯の逃避行という思わぬ事態へと発展していく。張り巡らされる包囲網と迫り来る数々の追っ手。ふたりはいったい何から逃げ、どこに辿り着くのか？
■“車の中から逃げるふたりを捉えた視線”の主とは？
そしてこのたび、ドラマのポスタービジュアルが完成。
撮影が行われたのは8月下旬。大企業の令嬢役の桜田は、鮮やかな青いドレスに身を包んでの登場。その華やかさと美しさにはスタッフも思わず息を呑んだ。佐野は、ドラマでは初めてとなる金髪、ピアス姿で登場。攻撃的な装いながら、いつもの明るさで現場を和ませた。
数時間ではあったが集中した時間を過ごしたふたり。撮り上がったスチールを見て、キャスト、スタッフ共に手応えを感じた様子。最後は拍手で撮影を終えた。
そして出来上がったポスタービジュアルでは、ネオン輝く繁華街を舞台に桜田と佐野が手錠で拘束し合い逃げる姿が描かれている。“車の中から逃げるふたりを捉えた視線”の主は、意味深な表情を浮かべる6人の誰かのものなのだろうか…。想像力を掻き立てるビジュアルだ。
■先行試写会＆オンエア直前制作発表会見開催決定
さらに、10月8日のオンエア当日の夜、100名限定で先行試写会が開催されることが決定。
そして、同日20時からは、桜田、佐野、他キャストが多数登壇しての制作発表会見をYouTubeライブで配信することも決定した。詳細は公式SNSで情報発信される。
■ポスタービジュアルデザイナー 勝俣美保コメント
◇今回のポスターのコンセプト
台本を読んで、行き着いた先にある自由を手に入れることよりも、本当に逃亡中なの？ というぐらい二人が楽しんでいて、経験できなかった青春を取り戻しているところに、このドラマの最大の魅力があると思いました。いろんなシチュエーションを考えましたが、「逃亡劇」だということを視聴者に伝えるには、「逃げる姿を描く」ことが、一番分かりやすいサインになります。だからこそ、ポスターも「必死に逃げているけど、どこか青春を感じる」をテーマにしました。
また、シンプルに逃げているシーンを切り取るのではなく、一枚隔たりを作ることで、よりシネマティックに感じさせたいと思い、「車の窓から見たアングル」に挑戦しました。手を伸ばせば届きそうなのに、届かない。それが見る人にもどかしさを感じさせ、さらに車の窓で視界を狭めることで、二人を際立たせています。
◇今回ポスターデザインを担当してみての感想（苦労した点など）
今回、一番気をつけた点は、恋愛ドラマ感の払拭です。
男女が逃げている時点で、ある程度恋愛ドラマのように見えてしまう部分はあります。ですが、今回に関しては、恋愛要素よりもハラハラするエンタメ感と人間ドラマを感じさせたいと思いました。
二人の表情や、どこを逃げているか、色味をどうするか。付け足す要素によってポスターの雰囲気が180度変わっていきました。
他の出演者の皆さんの表情も、見る人によって感じ方が違うかもしれません。ぜひ、ドラマをみた後にもう一度ポスターを見て、登場人物たちがどんな思いを抱えているのか、想像してみてほしいです。
■番組情報
日本テレビ系『ESCAPE それは誘拐のはずだった』
10/08（水）スタート
※毎週水曜22:00～23:00
※初回放送は22:00～22:54
出演：桜田ひより、佐野勇斗
ファーストサマーウイカ 結木滉星 ／ 志田未来 ／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 他
脚本：ひかわかよ
製作著作：日本テレビ
