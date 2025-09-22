桜田ひより×佐野勇斗W主演ドラマ『ESCAPE』手錠で拘束し合い逃げるポスタービジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がＷ主演を務める日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日放送スタート）より、ポスタービジュアルが公開された。

■桜田ひよりと佐野勇斗による予測不能のヒューマンサスペンス逃亡劇

ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）を逮捕歴のある青年・林田大介（佐野勇斗）が誘拐したことから物語が始まる。誘拐されたはずの結以から「私と一緒に逃げて！」と懇願され、人質と誘拐犯の逃避行という思わぬ事態へと発展していく。張り巡らされる包囲網と迫り来る数々の追っ手。ふたりはいったい何から逃げ、どこに辿り着くのか？

■“車の中から逃げるふたりを捉えた視線”の主とは？

そしてこのたび、ドラマのポスタービジュアルが完成。

撮影が行われたのは8月下旬。大企業の令嬢役の桜田は、鮮やかな青いドレスに身を包んでの登場。その華やかさと美しさにはスタッフも思わず息を呑んだ。佐野は、ドラマでは初めてとなる金髪、ピアス姿で登場。攻撃的な装いながら、いつもの明るさで現場を和ませた。

数時間ではあったが集中した時間を過ごしたふたり。撮り上がったスチールを見て、キャスト、スタッフ共に手応えを感じた様子。最後は拍手で撮影を終えた。

そして出来上がったポスタービジュアルでは、ネオン輝く繁華街を舞台に桜田と佐野が手錠で拘束し合い逃げる姿が描かれている。“車の中から逃げるふたりを捉えた視線”の主は、意味深な表情を浮かべる6人の誰かのものなのだろうか…。想像力を掻き立てるビジュアルだ。

■先行試写会＆オンエア直前制作発表会見開催決定

さらに、10月8日のオンエア当日の夜、100名限定で先行試写会が開催されることが決定。

そして、同日20時からは、桜田、佐野、他キャストが多数登壇しての制作発表会見をYouTubeライブで配信することも決定した。詳細は公式SNSで情報発信される。

■ポスタービジュアルデザイナー 勝俣美保コメント