今日の主人公はこちら。柔術のアジア大会で優勝した鹿児島市の重水 浩次さん（53）です。生まれつき左腕に障害があり、ほとんど動かせませんが、健常者を次々と倒し優勝しました。次は世界王者へ・・・。誰も成し遂げたことのない戦いに挑む重水さんの強さの秘密に迫ります。

■「柔術は救い」──差別やいじめを乗り越えて

道場で柔術の稽古に励む鹿児島市の重水浩次さん（53）。生まれる時に神経が圧迫されたことによる「分娩麻痺」の影響で左腕を自由に動かすことができません。

（重水浩次さん）

「障害があることで、これまで社会人として生きてきて、いじめられたこともあるし、差別のような扱いを受けたこともある。だけど、格闘技をやって、柔術をやってそれは救われている」



格闘技に憧れがあり、小学生の時に空手を始めた重水さんが、柔術に出会ったのは18年前、35歳の時。柔術は、寝技を中心に、投げる・締める・関節技など、さまざまな技を駆使してポイントを競い合うスポーツです。

レスリングや柔道、合気道など、色んなスポーツの要素が入っていて「答えが１つじゃない」のが柔術の魅力だと重水さんは教えてくれます。

（重水浩次さん）

「私は手が悪い。両手が使えなくても、足を使えるし、頭で抑えてもいい。他のスポーツや、格闘技と比べて、答えが１つじゃない。答えが多い。それが（柔術の）魅力であり、自分に合っている」

25年6月、千葉で開かれた国際ブラジリアン柔術連盟のアジア選手権に出場。左腕のハンディをものともせず、健常者を相手に勝利を重ね、初優勝に輝きました。

重水さんは、毎朝、4歳の愛娘・彩萌ちゃんと手をつないで保育園へ向かいます。彩萌ちゃんを保育園に送った後、重水さんが向かったのは、ジム。

ここで約1時間、エアロバイクを漕いで心肺機能を高めるトレーニングやストレッチを行います。



（重水浩次さん）

「子供を送っていったその足で、必ず行く。今日やりたくないと思う日もあるんですけど、ジムに入ってしまえば、やる。自分の取扱説明書じゃないですけど、ダラダラする自分が分かっているので、習慣づけ」

この後、向かったのもトレーニングジム。



（（重水浩次さん）

「ここでは、基本的にトレーナーについてもらって、やり方を教えてもらったり、フォームを見てもらったりして」

右手一本で靴紐を結び、トレーニングに臨みます。重水さんをサポートするのは、障がい者スポーツ指導員でもある板敷 吉郎さん。



（板敷トレーナー）

「片腕にハンディがあるので（体が）傾いたりする。そこを、サポートしながら上手く組み立てています」

重水さんの活躍は、同じジムに通う人にも勇気を与えているようです。



（男性）

「私、77歳なんですけど、勇気づけられます、元気もらいますね。メダルの裏には、ものすごい、人には言えない闘争心とか、努力とかが、おありなのだと思いますけど、それがすごい」

■「前人未到の挑戦が好き」世界の頂へ

午前中のトレーニングが終わると自宅へ戻ってリモート勤務。フリマアプリ「メルカリ」の社員として働く重水さんは、オンラインで会計や経理の業務をこなします。



（重水浩次さん）

「（メルカリが）パラアスリートを応援する、世界を目指すパラアスリートを応援するのを、宣伝の一環として必要としてくれた」

夕方。4歳の愛娘・彩萌ちゃんと、妻の真紀子さんが仕事を終えて帰ってきました。彩萌ちゃんは、お父さんにべったりです。



（妻・真紀子さん）

「障害もあるし、ケガとかもあって、出来ないこと多いんですけど、出来ないことよりも出来ることを模索して、前にずっと進んでいるので、すごい」

仕事を終えると、車に乗って霧島市の道場へ向かいます。



（重水浩次さん）

「（Q左腕はどれぐらい動くのですか？）左は肩が動くぐらい。ほぼ指も動かないし、少し肩が動くぐらい。空手を始めた時もそうだったが、やっているだけで、君偉いねっていう空気なんですよ。自分は勝ちたかった。一番になりたいと思って、ずっとやっているんだけど、周りはそう見てくれない。だけど、なんとかなるんじゃないか？諦めなかった。少しずつ積み重ねてきて、だんだん周りの見る目も変わってきた」

夜の帳が下りた霧島市。柔術を愛し、共に汗を流す仲間たち。左腕が使えないからこそ生まれた独自のスタイルが重水さんの強さだと口を揃えます。

（上村勇貴さん）

「自分たちは両手を使って、オーソドックスな、皆がする技が出来るところを、重水先生は、出来ないこともたくさんあると思うが、だから重水先生が、日頃する技というのは、自分で研究されて、オリジナルのスタイルを作っている。他の人には真似ができない柔術」

（中野康一郎代表）

「不利を感じさせないところが、重さんのすごいところ、足が手みたいに動く。手が足みたいに動く」

9月18日、千葉で開かれる柔術の世界大会。重水さんは、障がい者が出場するパラの部と健常者の部、両方に出場し、史上初の2冠を目指します。

（重水浩次さん）

「史上初とか、前人未到という言葉が大好き。パラ柔術をやりながら、一般の部にもエントリーしている人は、誰もいないし、そこでどっちも金メダルを獲った人は誰もいないので、そこで自分が、史上初のことを実現して、みんなに喜んでもらいたい」



誰もたどり着いたことのない頂へ、重水さんの大きな挑戦が始まります。



（KYT news.everyかごしま 25年9月9日放送）