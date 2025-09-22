¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¸ª¸ý¤«¤é¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡É19ºÐÎÏ»Î¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð °ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ21Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¸ª¸ý¤«¤é¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡É19ºÐ¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î
¡¡½øÆóÃÊ¤Î¼èÁÈ¤ÎºÇÃæ¡¢¸ª¸ý¤«¤é¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡É¤Î¤¾¤¤¤¿19ºÐÄ¹¿ÈÎÏ»Î¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¡£°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½øÆóÃÊ»°½½È¬ËçÌÜ¡¦Íëñ¥¡ÊÍë¡Ë¤¬½øÆóÃÊ»°½½¶åËçÌÜ¡¦¹áÉÙ»Î¡Ê½ÕÆüÌî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡19ºÐ¤ÎÍëñ¥¤Ï¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å90¥¥í¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¡¢¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤ÊÎÏ»Î¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¡¢±¦Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Íëñ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹áÉÙ»Î¤ÏÍëñ¥¤Î±¦ÏÓ¤ò¤¿¤°¤ê¡¢±¦¤òº¹¤¹ÂÎÀª¡£Íëñ¥¤âº¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÚÉ¶Ãæ±û¤ÇÍÍ»Ò¤òÃµ¤ë¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤¦¹áÉÙ»Î¤Î±¦¤Î¸ª¸ý¤«¤éÍëñ¥¤ÎÉ½¾ð¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¶¤ó¤Ð¤é¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿È±¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÎÍëñ¥¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹¤¤ÁêËÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¤â¤íº¹¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¹áÉÙ»Î¤¬´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÇòÀ±¡£ÇÔ¤ì¤¿Íëñ¥¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë