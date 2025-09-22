¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÄ¹ÂÇ¤¬Íí¤ó¤ÇÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤â¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü5¡¼2µð¿Í¡Ê21Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
5²ó1/3¤Ç81µå¤òÅê¤²¡¢5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¡¢¡Ö½é²ó¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÄ¹ÂÇ¤Ç¡¢2²ó¤âÄ¹ÂÇ¤Ç¡¢6²ó¤âÄ¹ÂÇ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¹ÂÇ¤¬Íí¤ó¤ÇÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢6²ó¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼ç¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¼ºÅÀ¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÅêµå¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼¡Àï¤ÏÃæ6Æü¤Ç½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£