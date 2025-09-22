Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê ¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ600±ßÄ¶¤Ë
¡¡22Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê ¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ600±ßÄ¶¤Ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÀè½µËö¡¢Æü¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤Î°Ý»ý¤äÊÝÍ¤¹¤ëETF¡Ê¡á¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ÎÇäµÑ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢22Æü¤ÏÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢600±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤Î°Ý»ý¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë