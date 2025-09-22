¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª 5¿Í¤¬Î©¸õÊäÆÏ¤±½Ð ¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÏÃ¯¤Ë¡© 12Æü´Ö¤ÎÀï¤¤»Ï¤Þ¤ë
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¤Ë¤è¤ë12Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦ÆÏ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¿Ø±Ä¤¬ÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä91Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤ÈÅÞ°÷É¼295É¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÅÞÆâ¤Î¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÁè¤¤¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
ÌÐÌÚÉÒ½¼ Á°´´»öÄ¹
¡ÖÆüËÜ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2Ç¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¤¤ç¤¦¤âÈó¾ï¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ³Ð¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î2½µ´Ö¼å¤ÎÀï¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤³¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¢È¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¬Äì¤«¤éÆüËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¹ñÅÚ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÆ±»Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤ÎÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÁíºÛÁª¤ÏÍè·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
