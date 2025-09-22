◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

８歳馬でも侮るなかれ。ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、昨年の高松宮記念が初めての１２００メートルだったが、４着に好走。適性を示すと、その後も同距離で京阪杯（２着）、シルクロードＳ（３着）と馬券圏内に食い込んだ。ドバイのアルクオーツスプリントではハナを奪ってゴール寸前まで先頭の２着。Ｇ１制覇にあと一歩まで迫った。

４か月半の休養明けとなった前走のキーンランドＣでもレースの主導権を握ると、直線半ばで一度は後続を引き離しかけた。最後に脚が鈍って０秒２差５着に終わったが、十分に見どころがあった。

１週前追い切り（１８日、Ｗコース）の動きは活気があり、３頭併せの最後方から直線では三浦皇成騎手のアクションに反応して豪快に突き抜けた。衰えはなく、好調をキープしている。

中山の芝は先週からＣコースに替わり、セオリー通りロスなく立ち回り、４コーナーで先団にいた馬の好走が目立った。一気に相手は強くなるが、内めの枠を引いてスムーズに先行することができれば、ベテランの奮闘が見られるかもしれない。（浅子 祐貴）