え、その服【しまむら】なのッ！？ 大人のきれい見え♡「上品トップス」

少しずつ残暑の空気も和らぎ、本格的な秋に向けて服を新調していきたいところ。そこで今回は、おしゃれインフルエンサーさんがゲットした【しまむら】の「上品トップス」をクローズアップしました。秋の空気感を演出するニット素材で、きれい見えも狙えるトップスが登場しているようです。実際に購入したインフルエンサーさんによるコーディネートの例とともにご紹介します。

レイヤード風のきれいめ配色カーディガン

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

肌寒くなる時期に重宝しそうなニットカーディガンは、レイヤード風のデザインがおしゃれ。フィット感のあるすっきりしたシルエットで、きれいめからカジュアルまで、幅広い着こなしが叶いそうです。@__koko.oさんはデザインの魅力だけでなく、「肌触りも良く ずっと着ていたくなるような着心地です」と快適に着られる点も絶賛。おしゃれさも可愛さも妥協なしの、頼れるニットトップスです。

ワイドパンツで好印象なきれいめコーデ

@__koko.oさんは今っぽいワイドパンツを合わせ、リラクシーなムードのコーディネートに。ニットカーデがコンパクトな分、ワイドパンツのボリュームと脚長効果が引き立って、スタイルアップが狙えそうです。濃いグレーと淡いベージュの組み合わせが、大人っぽくきれいめな印象を作れてグッド。足元には厚底のシューズを合わせ、カジュアルダウンさせることで抜け感を出しています。襟元のデザインがきちんと感を出しているので、オフィスコーデに使うのもよさそうです。

大人っぽく洗練されたコーデができるペプラムニット

【しまむら】「ノースリぺプラムCNPO」\1,639（税込）

ふんわり広がるペプラムデザインが目を引く、ブラックのノースリニット。程よいフィット感で上半身をすっきり見せつつ、ペプラム部分で気になるウエストまわりもカバーできそうなのがうれしいポイントです。@minamii.__さんが「ブラックがいい女感演出してくれます」と紹介しているように、大人っぽくシンプルなデザインで、きれいめコーデを組みたいときに活躍してくれる予感。まだ暑い日はさらっと一枚で着こなして、秋が深まってきたら羽織をプラスしてと、長く楽しめそうです。

ジャケットを羽織って秋もおしゃれに着回し

@minamii.__さんは「ノースリーブだけどジャケット羽織れば腕も気にならないし秋っぽく」と、季節感を取り入れたコーディネートを紹介。トップスとスカートをブラックで統一し、チェック柄のジャケットをコーディネートのアクセントにしています。袖を通さずふわっと肩がけすることで、こなれた印象に。かっちりしたバッグや華奢なサンダルなど、きれいめなアイテムをプラスして、女性らしいコーディネートにまとめています。

