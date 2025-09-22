ジャイアンツ戦に登板も逆転許す

米大リーグのドジャースは21日（日本時間22日）、本拠地でのジャイアンツ戦に1-3で敗れた。1点リードの8回に、2番手のブレイク・トライネン投手が3本の長短打と2四球などで3点を失い逆転される展開。ここ5登板で実に4敗を喫する姿に、日本のファンから心配の声が上がっている。

この日のトライネンは8回に2番手で登板。先頭からの連打で無死一、三塁とされると、ベイリーに右翼線へエンタイトル二塁打を許して1-1の同点とされた。1死後デバースを敬遠し満塁策をとるも、アダメスに押し出しの四球を与え1-2。さらにチャップマンの遊ゴロの間に1点を失い降板した。その後ドジャースは反撃できず、トライネンは今季7敗目を喫した。

トライネンは現地12日のジャイアンツ戦、15日と16日のフィリーズ戦でも敗戦投手となっており、ここ5登板で実に4敗。今月の成績は0勝5敗で防御率11.57という状況。50試合に投げた昨季の防御率1.93という安定感を忘れられない日本のファンからも、心配や絶望の声がX上にあふれた。

「トライネン別人すぎるな」

「トライネンさん、またやったのか…」

「今年大きく落としたの悲しいな」

「トライネン、セットアッパーで7敗は笑えない」

「こんな接戦で登板させる采配も疑問だけど」

「最近のトライネンは見ててつらい」

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組で放送された会見内で、ロバーツ監督は「（アダメスの打席は）カウントを有利に進めていたにもかかわらず、彼を打ち取ることはできなかった。彼にとってはゼロに抑える絶好のチャンスだった。でも、それをやり遂げられなかった。しかし、野球はそういうものだ。この休養日の後には、リセットして、力強く締めくくれるように準備できるといいと思う」とかばっていた。



（THE ANSWER編集部）