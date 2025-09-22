「非常に野心的なプロジェクト」英名門で2度昇格の手腕に期待

RB大宮アルディージャは9月22日、スチュアート・ウェバー氏がヘッドオブスポーツに就任することを正式発表した。

スポーツ部門全体の統括責任者として、トップチーム運営や選手獲得、ユース育成、パフォーマンス分析などを包括的に担う。また、テクニカルスタッフや経営陣と連携し、クラブのスポーツ面におけるフィロソフィー策定と実行も主導する。

現在41歳のウェバー氏は2006年にレクサムでのアカデミースカウト責任者を務め、その後はリヴァプールやQPR、ウォルバーハンプトンなどでスカウト部門の要職を歴任。2017年から2024年までノリッジ・シティFCのスポーツダイレクターを務め、2度のEFLチャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格（2018/19、2020/21）に貢献するなど、戦略構築とチーム強化において豊富な実績を持つ。UEFA公認のプロ指導者ライセンスも保持する。

今回の就任に際し、ウェバー氏は「非常に野心的なプロジェクトの一員となれるユニークな機会であり、エキサイティングな挑戦」とコメント。レッドブル・サッカー・テクニカルディレクターのマリオ・ゴメス氏も「同氏の専門知識やリーダーシップがクラブの助けになると確信している」と歓迎した。

なお、2025年1月より代表取締役社長とヘッドオブスポーツを兼任していた原博実氏は、今後は代表取締役社長に専任することになる。（FOOTBALL ZONE編集部）