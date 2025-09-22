唐田えりか、28歳の誕生日を撮影現場で“サプライズ”祝福 『102回目のプロポーズ』で主人公演じる
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる俳優・唐田えりか×せいや（霜降り明星）による連続ドラマ『102回目のプロポーズ』（全12話）で、９月19日に28歳の誕生日を迎えた主人公・星野光（ほしのひかる）役を演じる唐田えりかの誕生日を、撮影現場で祝福した。
【写真】派手色ベリーショートヘアを披露した唐田えりか
光（唐田えりか）の父・達郎（武田鉄矢）が経営する建築会社に光が訪れるシーンでお祝いを決行。唐田が「お父さんいるー？」と入って来たところで、みんなでお祝いのクラッカーを鳴らし、みんなでハッピーバースデーの歌を歌うと「びっくりした…！ありがとうございます！」と驚きを隠せない様子だった。武田から「28歳の決意をお願いします！」と声をかけられると、「最後まで、明るく楽しくこの現場を乗り越えたいと思います！」とコメントした。
唐田には、役の“光”にちなんで唐田が好きだというキャラクターのライトと、光のチャームポイントであるロングヘア用のブラシをプレゼント。プレゼントを開けると「かわいい！今日もこのキャラクターのTシャツを着てきたんです。」と、喜んでくれました。突然のお祝いには、本当にびっくりしたようで「本当にびっくりしました。一瞬、時間が止まったみたいな時間がながれて。間違えちゃったかな？みたいな。お祝いしていただけて、うれしいです！」と話し、サプライズは大成功となった。
本作は、『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた…。続編では、「101回目」ファンの方にも懐かしみながら楽しめる、単なるラブストーリーにとどまらない、笑って泣けるヒューマンラブストーリー。
