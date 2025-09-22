¡ÖµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ì¤ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤È¼ç±é¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£21Æü¡¢Æ±±Ç²èº×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±²ñ¸«¤òÆÃ½¸¡£¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï22Æü¡ÖÆüËÜ¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×µé¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÎÉñ´ì¤ÎÅ·ºÍ¤Î°ìÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Êºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Æ±Ì¾¸¶ºî¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç1000Ëü´ÑµÒ¤òÆÍÇË¡¢ÎòÂåÆüËÜ¼Â¼Ì±Ç²è¶½¹Ô2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2000Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³ø»³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤¹¤ë»Ñ¤ò¶á¤¯¤ÇÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ø»³±Ç²èº×¤ÈÂ¿¤¯¤Î±ï¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î½õ¤±¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ï¤Çº£²ó¡¢³ø»³¤ËÍè¤ì¤Ð²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µÈÂôÎ¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ³ø»³¤òË¬¤ì¤¿¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ö¹ñÊõ¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºòÆü½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¸å¡¢GV¡Ê´ÑµÒ¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ç´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤â±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¿·õ¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡ÖÍýÍ³¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÁÇºà¤Ç±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£80Ç¯Á°¤Î±Ç²è°ÊÍè¡¢¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Ï·à¾ì¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾å±Ç»þ´Ö¤â3»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¶½¹ÔÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤â²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤éÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬²ÎÉñ´ì¤ò±éµ»¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
µÈÂôÎ¼¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë1Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¤±¤¤¤³¤òÀÑ¤ó¤À¡£µÈÂôÎ¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÈþ¤·¤¯¤¤ì¤¤¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¡¢´¶¾ð¤À¤±¤ËË×Æ¬¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤Ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¥»¥ê¥Õ1¤Ä¡¢¾ìÌÌ1¤Ä¤ËË×Æ¬¤·¤Æ»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£