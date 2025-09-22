voco大阪セントラルの「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー」。10月は、栗や芋など秋の味覚を堪能する「オータム」が登場
◆voco大阪セントラルの「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー」。10月は、栗や芋など秋の味覚を堪能する「オータム」が登場
voco大阪セントラルのカフェ＆バー「LOKAL HOUSE」では、"白"と"天使"をモチーフに3つのコンセプトを展開する「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー」を開催。
天使たちと秋の収穫を祝う「オータム」、デビルたちが集まりミステリアスなムードの「ハロウィン」、雪のような天使たちと華やかなクリスマスを祝福する「クリスマス」、どれもお楽しみに。
期間は2025年10月1日（水）から12月28日（日）まで。
栗やサツマイモ、洋梨など秋の味覚を味わえる「オータム・ウィスパー」
10月から11月にかけては、ハロウィン期間を除いて「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜オータム・ウィスパー〜」を開催。
天使の形をあしらい、栗の芳醇な香りが魅力のメインスイーツ「ホワイトエンジェル・モンテビアンコ」をはじめ、安納芋クリームをはさんだ純白のマカロン、口の中でとろける雲のようなチーズケーキなど、秋の深まりを感じさせる繊細なスイーツが勢揃い。
旬のカリフラワーや栗を取り入れた温かみのあるセイボリー、特製ドリンクとともに、秋の癒しのティータイムを。
デビルやモンスターが集うミステリアスな「ミッドナイト・ハロウィン」
ハロウィン期間に登場するのは、柔らかな雰囲気のオータムから一変し、天使たちがデビルに姿を変えたような少し怪しげで遊び心満載の「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜ミッドナイト・ハロウィン〜」。
メインスイーツである黒胡麻餡のモンブラン「ブラックモンスター・モンブラン」は、ツノや尻尾を生やしたモンスターの姿で怪しい雰囲気たっぷり。そのほか、黒いデビルの羽が生えたヨーグルトムースに、漆黒の石をイメージした濃厚なチョコレートテリーヌなどコワカワなスイーツが目白押し。
竹炭のパウダーを使用したセイボリーとドリンクもダークなハロウィン仕様で、ミステリアスな世界観を心ゆくまで楽しめそう。
雪のように白い天使たちが心躍るフェスティバルシーズンを彩る「スノー・クリスマス」
12月のクリスマスシーズンは「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜スノー・クリスマス〜」と題し、白と赤が織りなす華やかなメニューがテーブルを彩る。
鮮やかな赤色のメインスイーツ「エンジェルベリー・ムース」は、ミックスベリーの果肉とジュレが入ったバニラムースをラズベリーグラサージュでコーティング。ほかにも、雪の結晶をまとったクッキーサンドや、クリスマスツリーのオーナメントのような華やかなショコラなどクリスマスムードを一気に高めるスイーツがずらり。
フェスティバルシーズンにふさわしい、心ときめくひとときを満喫してみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
昼夜問わず、カフェとしてもバーとしてご利用できるスタイリッシュな空間
voco大阪セントラルの1階に位置する、ホテル直営のレストランとカフェ＆バー。京町堀の街を望む吹き抜けの空間で、クリエイティブなイタリア料理とスイーツが提供される。
カフェ＆バーでは、こだわりのコーヒーや紅茶、パティシエ自慢のスイーツやアフタヌーンティー、そしてオリジナルのカクテルなど、心地よい時間とともに堪能して。
voco大阪セントラルのカフェ＆バー「LOKAL HOUSE」では、"白"と"天使"をモチーフに3つのコンセプトを展開する「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー」を開催。
天使たちと秋の収穫を祝う「オータム」、デビルたちが集まりミステリアスなムードの「ハロウィン」、雪のような天使たちと華やかなクリスマスを祝福する「クリスマス」、どれもお楽しみに。
栗やサツマイモ、洋梨など秋の味覚を味わえる「オータム・ウィスパー」
10月から11月にかけては、ハロウィン期間を除いて「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜オータム・ウィスパー〜」を開催。
天使の形をあしらい、栗の芳醇な香りが魅力のメインスイーツ「ホワイトエンジェル・モンテビアンコ」をはじめ、安納芋クリームをはさんだ純白のマカロン、口の中でとろける雲のようなチーズケーキなど、秋の深まりを感じさせる繊細なスイーツが勢揃い。
旬のカリフラワーや栗を取り入れた温かみのあるセイボリー、特製ドリンクとともに、秋の癒しのティータイムを。
デビルやモンスターが集うミステリアスな「ミッドナイト・ハロウィン」
ハロウィン期間に登場するのは、柔らかな雰囲気のオータムから一変し、天使たちがデビルに姿を変えたような少し怪しげで遊び心満載の「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜ミッドナイト・ハロウィン〜」。
メインスイーツである黒胡麻餡のモンブラン「ブラックモンスター・モンブラン」は、ツノや尻尾を生やしたモンスターの姿で怪しい雰囲気たっぷり。そのほか、黒いデビルの羽が生えたヨーグルトムースに、漆黒の石をイメージした濃厚なチョコレートテリーヌなどコワカワなスイーツが目白押し。
竹炭のパウダーを使用したセイボリーとドリンクもダークなハロウィン仕様で、ミステリアスな世界観を心ゆくまで楽しめそう。
雪のように白い天使たちが心躍るフェスティバルシーズンを彩る「スノー・クリスマス」
12月のクリスマスシーズンは「ホワイト・エンジェル アフタヌーンティー 〜スノー・クリスマス〜」と題し、白と赤が織りなす華やかなメニューがテーブルを彩る。
鮮やかな赤色のメインスイーツ「エンジェルベリー・ムース」は、ミックスベリーの果肉とジュレが入ったバニラムースをラズベリーグラサージュでコーティング。ほかにも、雪の結晶をまとったクッキーサンドや、クリスマスツリーのオーナメントのような華やかなショコラなどクリスマスムードを一気に高めるスイーツがずらり。
フェスティバルシーズンにふさわしい、心ときめくひとときを満喫してみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
昼夜問わず、カフェとしてもバーとしてご利用できるスタイリッシュな空間
voco大阪セントラルの1階に位置する、ホテル直営のレストランとカフェ＆バー。京町堀の街を望む吹き抜けの空間で、クリエイティブなイタリア料理とスイーツが提供される。
カフェ＆バーでは、こだわりのコーヒーや紅茶、パティシエ自慢のスイーツやアフタヌーンティー、そしてオリジナルのカクテルなど、心地よい時間とともに堪能して。