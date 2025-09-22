Ì±²ÈÉßÃÏÆâ¤Î¥¯¥ë¥ß¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë¡Ä¥¯¥ë¥ß¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤ë1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡¡21Æü¡¡½©ÅÄ»Ô
21Æü¸á¸å¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏ¤Ç¥¯¥ë¥ß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄÎ×¹Á·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô¾å¿·¾ëÃæ»úÊÒÌî¤Ç¡¢¼«ÂðÅìÂ¦¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥ß¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤ò¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¥¯¥ë¥ß¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÅù¾ðÊó¥Þ¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó50¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å»³¤ÎÊý¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï½©ÅÄËÌIC¤«¤éÀ¾¤Ø800¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥«ー¤Ç·Ù²ü¤·½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£