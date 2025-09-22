横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 秋のナイトスイーツビュッフェ。栗・芋・かぼちゃと濃厚ショコラを合わせたスイーツが登場
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」にて、ナイトスイーツビュッフェ「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜を、2025年10月1日（水）から11月27日（木）までの毎週水曜・木曜に開催。
栗をはじめ、さつまいもやかぼちゃなど、秋を代表する味覚をショコラと組み合わせた魅惑のスイーツたちがラインナップ。この時期ならではのスイーツとともに、甘美な秋の夜長を楽しんで。
栗の王様“利平栗”を使用した美しいアシェットデセール
毎回人気のスペシャルアシェットデセールには、「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」を用意。栗の王様と称される“利平栗”の濃厚なクリームに、カシスの爽やかな酸味が添えられている。贅沢な味わいはもちろん、見た目の美しさも楽しめるフォトジェニックなデザートを堪能してみて。
栗のやさしい甘みを活かしたムースやパウンドケーキが登場
スイーツビュッフェには、栗のやさしい甘みと香ばしいほうじ茶が調和する「マロンとほうじ茶のムース」や、栗と芋、イチジクを組み合わせた「パウンドケーキ」など、秋の味覚が楽しめる品々がずらりと揃う。
ロールケーキやオペラなど華やかなさつまいもスイーツも
しっとりとした生地にさつまいもクリームを巻き込んだ「スイートポテトロール」や、心ときめくかわいい色合いの「紫芋とホワイトチョコのオペラ」など、旬を迎えるさつまいものスイーツも好きなだけ味わって。
秋色のかぼちゃスイーツで季節のおいしさを存分に満喫して
そのほかにも、かぼちゃのトッピングで秋らしく仕上げられた「パンプキンタルト」や、かぼちゃの甘みが引き立つまろやかな「パンプキンプリン」など、バリエーション豊かな10種類のスイーツが楽しめる。
吹き抜けの空間にシャンデリアがきらめくラウンジ「シーウインド」で、秋の夜にだけ味わえる甘美なひとときを過ごしてみてはいかが。
和栗や紫芋などを味わえるアフタヌーンティーもおすすめ
ラウンジ「シーウインド」では、秋の味覚“マロン＆ショコラ”をテーマにしたアフタヌーンティーも提供される。和栗や紫芋、かぼちゃ、チョコレートを贅沢に使ったスイーツや、彩り豊かなセイボリーがティースタンドに並ぶ。「ロンネフェルト」の紅茶など種類豊富なドリンクとともに、ホテルならではの上質なティータイムを楽しんで。
アフタヌーンティーセット〜マロン＆ショコラ〜
提供期間：2025/10/1（水）〜11/30（日）
提供時間：毎日 12:00〜
料金：1名 6,200円
※税・サービス料込
メニュー
＜スイーツ＞
・チョコレートショートケーキ（苺サンド）
・和栗のタルト
・パンプキンプリン
・洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ
・紫芋とホワイトチョコのオペラ
＜スコーン＞
・プレーンスコーン
・チョコチップスコーン
＜セイボリー＞
・ジャンボンブランのサンドウィッチ
・洋梨のサンドウィッチ
・オニオングラタンのキッシュ
＜ドリンク＞
ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど計23種類よりお選びいただけます
※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした“シュガーレース(R)”付き
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付けなどが変わる場合がございます
◆ビュッフェの会場は？
リッチな気分を味わう横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテルラウンジ
横浜駅西口から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに入るラウンジ「シーウインド」は、数カ月に一度テーマが変わる華やかな曜日限定スイーツビュッフェや人気のアフタヌーンティーを楽しめる。ソフトドリンクだけでなく赤白ワインやスパークリングワインも飲み放題なのもうれしいポイント。気心知れた友人や恋人とのデートで贅沢な時間を満喫してみて。
