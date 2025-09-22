【Ｃ大阪】柿谷曜一朗さんが徹底解説！本間至恩vs小島亨介の１対１…激アツシーンを称賛「ＧＫを褒めるしかない」【KICKOFF！KANSAI】

大混戦のＪ１リーグ。セレッソ大阪は柏レイソルと激闘を演じた。ゲストの元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんは、この一戦の注目シーンとなった後半アディショナルタイムの本間至恩選手vs小島亨介選手の１対１を徹底解説。アルビレックス新潟時代には元同僚だった２人の技術を称賛した。



▼「ギリギリまで待って大きく見せたのが良かった」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストには元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんを迎えた。





Ｊ１リーグ第３０節のセレッソ大阪vs柏レイソルに注目。１−１で迎えた後半アディショナルタイム、Ｃ大阪のＭＦ本間至恩選手が相手ＧＫ小島亨介選手との１対１で駆け引きの末、止められてしまったシーンを振り返った。柿谷さんは「１対１になった瞬間（本間選手が）落ち着いている。蹴ったら入るという蹴り方をしていた。これはＧＫを褒めるしかない」と、本間選手とアルビレックス新潟時代に同僚だった小島選手を称賛。「スピードを緩めた時に小島選手が動かなかった。それで言うと、小島選手がギリギリまで待って大きく見せたのが良かった」と駆け引きに詰まっていた技術を分析した。勝ちきれずに１−１のドローで終えることになったＣ大阪だが、数々の決定機を生み出し攻撃的な姿勢を貫いた。試合前には、明治安田生命レジェンズマッチに出場した加地さんと柿谷さん。ともに後輩たちの奮闘に驚いていた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年９月２１日（日）放送分の収録より）