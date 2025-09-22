元日本代表の“愛息子”が登場　奈良クラブＤＦ都並優太選手が分析する好調の要因とは！？「変えていこうと強い気持ちで」【ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ】

昇格プレーオフ圏内６位につける奈良クラブ。元日本代表の都並敏史さんの息子でもある優太選手をゲストに迎えた。好調のチーム状態を分析。ライバルのＦＣ大阪戦となる生駒山ダービーに向けて気持ちを高めた。



▼ゲストには奈良クラブの都並優太選手



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには奈良クラブのＤＦ都並優太選手を迎えた。





都並選手は元日本代表の都並敏史さんを父に持ち、関西大学から２０１４年にＡＣ長野パルセイロへ加入。２０１９年から当時ＪＦＬの奈良クラブへ移籍した。明るいキャラクターでムードメーカーとしてチームを引っ張る３３歳だ。９月２７日の奈良クラブ対ＦＣ大阪の生駒山ダービーに向けて番組は応援企画を実施。スペシャルサポーターには現役高校生アイドルの森ケインさんが就任し、企画を盛り上げる。奈良クラブは現在昇格プレーオフ圏内の６位と好調。都並選手は「昨年なかなか勝てない残留争いを経験したのちに今年は変えていこうという強い気持ちで臨んだ結果、昇格を争う立ち位置でプレーできている幸せをクラブ全体で噛み締めている。でもそれを夢で終わらせないようにハードワークして一日一日取り組んでいる」と要因を分析した。ライバル４位のＦＣ大阪との生駒山ダービーは大一番となる。目標に向けては「相手との勝負を左右する際の質を戦い切る気持ちの部分や技術、せめぎ合いだと思うので気は抜けない。長く緊張した状態で走り抜けるにはスタートででている選手だけじゃなくて、ベンチ含めて底上げが必要」という都並選手。加えて「これは自分に言い聞かせています」と力を込めた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：００−１：３０放送２０２５年９月１４日（日）収録より）