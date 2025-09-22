俳優の石原良純が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、高市早苗氏が総裁選で給付付き税額控除の制度設計を進めるとしていることに「数年かかる制度設計じゃない。今年の暮れとか…」とスピード感を求めた。

この日はこの日告示される自民党総裁選を特集。国民の多くが求める物価高対策について候補者の考えなどを紹介した。 その中で高市氏は「給与収入に応じて手取りが増えるようにする給付付き税額控除の制度設計を進める」としていると紹介したが、良純は「物価高って、身に染みてきている、今までにないぐらいのことなんじゃないか」とし「消費税にしたって、しょうがない、未来の為にという思いがあったが、ここにきてあまりにいろんなものが高騰してきている。肌身に感じて切実だし。それと同時にやっぱり未来も見据えないといけない。当面、若者世代にもう少し手厚くしないとこの先、国が立ちゆかないって思いがあるから」とコメント。

とにかく国民は今、目の前の物価高に苦しんでいることから「やっぱり、数年かかる制度設計じゃないんですよね。今年の暮れとか」と、スピード感を求めていた。