二宮和也、後輩と腕を絡めて密着ショット公開「幸せそう」「仲良しのカップルみたいに見える」
5人組グループ・嵐の二宮和也が22日、自身の公式Xを更新。後輩とがっちり腕を組んだ仲良し2ショットを公開した。
【写真あり】二宮和也、映画祭での“後輩”との2ショットを公開
20日にも韓国・釜山で開催された「第30回釜山国際映画祭」で遭遇したSixTONESの松村北斗との2ショットを公開し、「このスターずっと笑ってくれない。」と大きな笑顔をみせる二宮に反して、松村の凛々しい表情が対象的な一枚をアップ。
今回は笑顔の松村としっかり腕を絡めながら顔を傾ける二宮のほほ笑ましい写真となっており、「ガチオフ過ぎてヤバすぎ。でも架空のタイトルとか入れてみたら映画のポスターみたいになりそう」「流石」と文章を添え、自身が主演する映画『8番出口』の川村元気監督が撮影した写真だと記した。
この投稿にファンからは「幸せそう」「かわいい！！！！！！！！！！」「らぶらぶカップルじゃん」「こちらでは松村くんも笑ってらっしゃる！！！！！」「仲良しのカップルみたいに見えるーーーー！！！！」「ホントに2人のこの映画観たいよー！！」と歓喜のコメントが相次いでいる。
