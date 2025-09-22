º£ÅÄÈþºù¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×17¡¦£²¡ó¡¡ÏÂÌÀ¤ÏÉã¤Î´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè125²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬17¡¦2¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÂè68²ó¤Î17¡¦8¡ó¡£
Ä«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡Ê¤¿¤Þ¤â¤Î¡Ë¡£¸ì¤ê¤ÏNHKÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤Û¤Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤¹¡£½ª±é¸å¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ò½¾¤¨¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òÊú¤¨¤¿ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ä¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¿¤Á¡£¿ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ëÁðµÈ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡£°ìÊý¤Î¤Ö¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´äÃË¤ÎÂ©»Ò¡¢ÏÂÌÀ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉñÂæ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉã¤¬¾¯Ç¯¤ËÊú¤¤¤¿´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£