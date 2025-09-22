男女お笑いコンビ、エレガント人生の中込悠（36）と山井祥子（31）が22日までにSNSを更新し、交際0日で結婚したと報告した。2人は13年4月入学のNSC東京校19期の同期で、19年4月からトリオでエレガント人生を結成してから6年5カ月が経過していた。

中込は「この度、祥子と結婚いたしました！ 人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です。交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」と報告した。

山井も「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました。“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか」とつづった。

中込は「婚姻届の証人欄は、空気階段のかたまり兄貴に書いていただきました！ありがとうございます！ご報告したときめっちゃ笑ってました」と、NSC東京校で2期先輩の空気会談・水川かたまり（35）が証人を務めたと明かした。