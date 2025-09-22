ヒコロヒーさん

人気のピン芸人、ヒコロヒーさんが昨年発表した初の短編小説集「黙って喋（しゃべ）って」（朝日新聞出版）が、このほど第３１回島清（しませ）恋愛文学賞（金沢学院大主催）を受賞した。高樹のぶ子、江國香織、吉田修一の各氏ら、そうそうたる顔ぶれが受賞した賞だ。「光栄なことと受け止めたい」と恐縮する。

収録された１８編は、それぞれ異なる境遇を抱えた主人公たちが、恋愛や人生の階段の踊り場で発するセリフがさえわたり、読者の共感を呼んできた。

本の帯には吉本ばななさんと西加奈子さんもことばを寄せる。「私のことを知ってくださって、読んでくださっただけで十分うれしいこと」

作品に自身の経験が反映されているのかと思えば、「それはゼロ％のような気がする」。自分と重なるところがない登場人物たちに「しゃんとせいよ」と突っ込みつつ、「読後感は読み手次第。みなさんご自由に読んでいただければ」とヒコロヒーさん。

心理や情景への観察眼は、コントの台本づくりで磨かれた。笑わせるという縛りがない小説を書く上での苦労は「締め切りですね」。これからの創作活動についても「いま半端なことを言うと締め切りがこわい。締め切りがないものを書きたい」と、慎重な返答に徹した。（藤崎昭子）＝朝日新聞2025年9月17日掲載