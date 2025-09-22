「また、会えるよね？」互いの瞳にわずかな希望を宿したまま、マルチバースの三兄弟は静かに別れを告げた。ピーター1（トム・ホランド）はただ1人、自らの世界に残された。誰も彼を覚えていない、“新しい日々”。自らスーツを作り、誰に知られることもなく、彼は孤独な戦いを続けることにした……。

3人のスパイダーマンが奇跡の共演を果たした映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の“その後”を描く最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーターが着用する新スパイダーマンスーツは、彼の“兄”たちであるトビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールド版のスーツへオマージュを捧げたデザインになっているという。ホランドが米に明かした。

『ノー・ウェイ・ホーム』からは、ファンを招いて行われた街中撮影のフッテージが公開。そこで明らかになった新スーツのデザインに、ファンは『スパイダーマン』や『アメイジング・スパイダーマン』シリーズの系譜があることを見ていた。

「トビーとアンドリューのスーツへのオマージュであることに、皆さんが気づいてくれてとても嬉しいです」とホランドは語り、実際に“ピーター2”“ピーター3”デザインの再現が含まれていることを認めている。そこには、胸熱なバックストーリーがあった。

「3作目は、あの2人にすごく敬意を払う映画でしたから……。彼がお兄ちゃんたちみたいになろうとして、あの2人を尊敬して、2人のスーツのちょっとしたディティールに憧れ、それで自分のスーツを作りつつ、大きなチームの一員ではないというアイデアがすごく気に入っています。」

『ノー・ウェイ・ホーム』後、ピーターが自ら新スーツをデザインする際、きっと彼はひとときを共にした2人の兄を思い浮かべたのだろう。一緒にいられた時間は決して長くはなかったが、ピーターは今もどこかのユニバースで心を通じ合わせる憧れの兄弟の姿を考えながら、このスーツを手掛けたのかもしれない。

時空を超えた3人のスパイダーマンの意志は、今も確かに重なっているのだ。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

