BTS・JUNG KOOK、止まらぬ快進撃！『Seven』から『GOLDEN』まで記録更新ラッシュ

BTSのJUNG KOOKの圧倒的な人気は、いまも衰える気配がない。

JUNG KOOKは世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの「グローバルトップアーティスト」チャートに、通算800日間ランクインを達成。K-POPグループとソロを合わせても、歴代5番目に長く名前を連ねたアーティストとして記録された。

また、Spotifyの個人アカウントでは、すべてのクレジットを含めてアジア歌手として最短期間で、さらにK-POPソロとして初めて累計96億ストリーミングを突破。月間リスナー数もK-POPソロアーティストとして最多の4000万人以上を記録し、現在も1650万〜1700万人という高水準を安定して維持している。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

楽曲やアルバムの成績も圧巻だ。ソロデビュー曲『Seven』はSpotify「ウィークリー・トップ・ソング・グローバル」チャートで、アジアのソロ歌手として初めて、かつ最長となる114週連続ランクインを記録。さらに、ソロアルバム『GOLDEN』も「ウィークリー・トップ・アルバム・グローバル」チャートで、アジアのソロアルバムとして初めて、そして最長の98週連続チャートインを果たし、ロングヒットを続けている。

加えてJUNG KOOKは、Spotifyでアジアのソロ歌手として初めて、かつ最多となる10億ストリーミング曲を4曲生み出し、1億ストリーミングを突破した楽曲もK-POPソロとして唯一19曲を保有している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。