【Ray】2025年11月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！
Ray11月号のプレゼント応募はこちらから♡
Ray11月号、好評発売中！
今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！
よりよい雑誌づくりのために、皆さんの声をお聞かせください。
下記のリンクからアンケートに答えて、プレゼントに応募してね♡
今月のPresent
SMOOTHSKIN（スムーズスキン）の「冷却技術搭載の家庭用光脱毛機」
サロン級のムダ毛ケアが叶う！
▷1名様
サファイア冷却技術を搭載し、痛みや赤み、刺激を最小限に抑えてくれる。忙しい日常のなかでも、7分で全身ケアができる時短仕様も魅力的！
アタッチメントを替えることで、広範囲から顔・VIOなど、デリケートな部位でも安心して快適に使えちゃうんです！
MiiS（ミーズ）の「見た目も可愛いホワイトニングスタートBOX」
歯の美容ケアを始めるならいま♡
▷3名様
人気商品である歯の美容液をはじめ、口内環境を整えるマウスウォッシュ、泥感ペーストの歯磨き粉、ホワイトニング専用歯ブラシがセットに。
毎日のオーラル美容を楽しんでいただきたいという思いが詰まった、ホワイトニングスタートBOXを3名にプレゼント♡
AYDA（エイダ）の「貼るだけで発泡する生炭酸シートマスクとぷるつやなリッププランパー」
肌にやさしい処方を独自で開発！
▷2点をセットで3名様
シートパックをのせるだけで、特許処方のマイクロ炭酸泡がじわっと発生！毛穴・くすみにアプローチする美容成分で、特別な日に頼りたくなる新世代型シートマスク。
100%美容成分が唇にボリュームとツヤを与えてくれるリッププランパーをセットで3名に。
回答の締め切り：10月22日（水）23:59まで
文／杉山春花