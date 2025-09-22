トヨタ「新ノア」発売！ 光るメッキグリル＆一文字LEDがブルーに輝く「リアスポイラー」がカッコいい！ 車内も青く照らす「斬新ドレスアップ」とは！

光るメッキグリル＆一文字LEDに輝く「リアスポイラー」がカッコいい！

トヨタは2025年9月2日、ファミリー層を中心に不動の人気を誇るミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルを発表しました。

2001年11月の初代登場以来、兄弟車「ヴォクシー」と共に日本の家族の暮らしに寄り添ってきたノアは、乗り降りのしやすいスライドドアや広々とした室内空間など、ミニバンならではの利便性を追求してきました。

モデリスタカスタムの「ノア」がカッコいい！

【画像】超カッコいい！ これが「光るノア」です！（30枚以上）

2022年1月に発売された現行の4代目は、TNGAプラットフォーム（GA-C）の採用により、使い勝手をさらに進化させるとともに、「より快適に、より便利に、より安心な」をコンセプトに最新の先進装備を搭載。

日本の道路事情でも扱いやすいボディサイズや、2リッターガソリンエンジンと1.8リッターハイブリッドシステムという2種類のパワーユニット設定も、幅広い支持を集める理由となっていまです。

今回の改良では、シンプルなグレード構成に見直され、これまで設定されていた「Zグレード」と「Gグレード」が廃止され、「X」「S-G」「S-Z」の3グレードに集約されています。

ボディカラーも厳選され、「レッドマイカメタリック」などが廃止となった一方、人気の「ホワイトパールクリスタルシャイン」は上質な「プラチナホワイトパールマイカ」へと刷新。既存色と合わせて全4色のラインナップとなりました。また、ハイブリッド車には新しい「HEV」エンブレムを採用しています。

装備面も大幅にアップデートされ、これまで以上に魅力が高められました。ベースグレードの「X」では、アッパーグリルがメッキからブラックに変更されたほか、助手席側パワースライドドアやスマートエントリーが標準装備となり、利便性が向上しています。

上位グレードの「S-Z」と「S-G」においては、従来オプション扱いだったブラインドスポットモニターや安心降車アシストといった安全装備が標準化され、安心感が大きく高まりました。

さらに「S-Z」にはディスプレイオーディオPlusが、「S-G」にはバックガイドモニターが標準で備わります。オプション設定も見直され、新たに給電アタッチメントが追加されたほか、デジタルインナーミラーなどが単独で選択可能になるなど、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズができるようになっています。

改良後のノアの価格（消費税込）は、ガソリン車が283万300円から377万7400円、ハイブリッド車が318万2300円から414万9200円です。

そんなノアには、さまざまなアクセサリーが用意されており、個性的なミニバンにカスタムすることが可能です。

「モデリスタ」ブランドでは、「Brand new Elegance」をデザインコンセプトとしたエアロパーツを設定。ワイドに伸びたメッキ加飾を施すことで、精悍さのなかにエレガンスを感じさせる個性的なドレスアップを実現します。

「MODELLISTAエアロパーツセット」は、「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」に加え、メッキ加飾のきらめきを際立たせた「フロントグリルキット」や、先進的でプレミアム感あふれる「シグネチャーイルミブレード」、ブルーに光るLEDの組み込み、リアビューに存在感を与える「イルミルーフスポイラー」がセットとなり、ダイナミックなエクステリアデザインを生み出します（フロントスポイラー・サイドスカート・リヤスカートの3点セットも設定）。

さらに、夜間のドライブや乗り降りのシーンを華やかに彩る、光の演出を楽しむアイテムが純正アクセサリーとして用意されています。

車内に目を向けると、「インテリアイルミネーション」が上質な空間を演出。ドアを開けると、足元をブルーの間接照明が優しく照らし出し、ドアを閉めた後もゆっくりと消灯していく光がおもてなしを感じさせます。

走行中も控えめな明るさで点灯し、夜のキャビンに彩りを添えてくれますが、スイッチで任意に消灯することも可能です。

また、乗降時の特別感を高める演出も魅力です。ドアを開ければ、ドアトリム下部から車名のロゴが地面に浮かび上がる「プロジェクションイルミネーション」（純正アクセサリー）や、地面をライン状の光で照らし、オーナーを優雅に出迎える「サイドウェルカムイルミ」（モデリスタ）など、さまざまな光のアクセサリーが設定されており、所有する喜びを高めてくれます。