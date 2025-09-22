日本では、使い切れないほどの資産を持ちながらも、実際には使わないシニアが非常に多いといわれています。その背景には、寿命が延びたことによる「資産の枯渇への不安」、いわゆる長生きリスクがあると考えられます。今回は多額の資産がありながら、お金を使うことができない一人暮らしのシニア男性の事例から、資産を有効活用するためのマインドチェンジについて、CFPの松田聡子氏が解説します。

1億5,000万円の資産を持ちながら、質素な生活を続ける78歳男性

関東の地方都市に住む林正之さん（仮名・78歳）は、築35年の一戸建てで一人暮らしをしています。2年前に最愛の妻・彰子さんを亡くしてから、家の中はすっかり静かになりました。

元自営業者として堅実に働き続け、夫婦で築いた資産は金融資産だけで1億5,000万円。収入が国民年金だけでも、経済的には何の心配もありません。

しかし林さんの日常は、その資産額からは想像もつかないほど質素なものでした。庭の草むしり、スーパーのタイムセール、夜は早々に電気を消す毎日です。

「妻がいたころは、長女も次女も孫を連れて遊びに来てくれたんですが……」

林さんは寂しそうに振り返ります。

近県に住む48歳の長女には高校生の孫が2人、45歳の次女には中学生と高校生の孫がいます。林さんと彰子さんは貧しい家の出身だったため、お金はあっても倹約に励み、孫たちにお小遣いをあげることもあまりありませんでした。

しかし、彰子さんはいつも台所で孫たちの好きな料理を作り、庭で楽しそうに遊んでいました。そんな賑やかな時間は、遠い過去の思い出です。今では娘たちからは月に1度程度の電話があるだけで、孫たちの声を聞くこともほとんどありません。

「親を当てにするな」…過去に発した言葉の後悔

そんな林さんが重い腰を上げたのは、テレビでファイナンシャルプランナー（FP）という存在を知ったからでした。人生の終盤を迎えて、一度お金のプロに相談をしたいと思ったのです。林さんはインターネットで探したFPの事務所を訪れました。

最初は老後資産や相続に関する一般的な説明を聞いていた林さん。しかし、話が進むうちに、林さんは長年誰にも言えなかった胸の内をぽつぽつと話し始めました。

「私はもう78歳。あと何年生きるかわかりません。それに、もし体が動かなくなったら、老人ホームに入るかもしれません。お金を減らすわけにはいかないのです」

林さんの状況を聞いたFPは「たとえ今後、老人ホームに入居されたとしても、十分生活できます」と説明しましたが、林さんの表情は晴れません。頭に浮かんだのは、大学進学を控えた孫たちの姿と、教育費を工面するために必死に働く娘たちの様子でした。

「実は昔、娘たちに『教育費は親を当てにしないで自分たちで何とかしなさい』と言ってしまったことがあるんです。今思えば、あの一言で関係が変わってしまったかもしれません」

林さんの声には深い後悔がにじんでいました。

「孫たちをお金で甘やかすのはよくないけれど、学費の援助くらいしてもよかったのではないかと……。もう手遅れでしょうか？」

資産があっても「使えない」高齢者が増加―データが示す深刻な現実

林さんのような状況は、決して珍しいことではありません。データを見ると、現代の高齢者が抱える「豊富な資産を持ちながら使えない」という問題の深刻さが浮き彫りになります。

内閣府が公表した「令和6年度経済財政白書（※1）」によると、日本の高齢者は、80歳を過ぎても平均で1〜2割程度しか資産を減らしていません。貯めてきた資産は使わずに、温存されていることがわかります。

また、株式会社鎌倉新書の「相続手続きに関する実態調査（2025年）（※2）」によると、相続財産の平均は全国で2,660万円、1都3県では3,505万円という結果が出ています。これは、高齢者が亡くなった時点で、まとまった資産が残されているケースが非常に多いことを示しています。

なぜ、高齢者はお金を使わないのでしょうか。その背景には、「いつまで生きるかわからない」「子どもに迷惑をかけたくない」「老人ホームに入ることになったらどうしよう」といった漠然とした将来への不安があります。また、お金を持っていると知られることへの警戒心や、若い頃から身についた倹約の習慣も、お金を使わない理由として挙げられます。

しかし、そのようにして残されたお金は、誰の役に立つのでしょうか。生きているうちにお金を有効活用する方法は数多くあります。趣味や旅行、孫の教育費援助、家族との交流など、お金を使うことで得られる「充実した人生」や「家族との時間」には、お金では買えない価値もあるのです。

林さんのケースでも、1億5,000万円という資産があれば、十分に自分自身の豊かな生活と家族への支援とを両立できるはずです。大切なのは、「減らす恐怖」よりも「使う勇気」を持つことかもしれません。

「使う勇気」が、家族の絆と人生の充実を取り戻す

林さんの「もう手遅れでしょうか？」という問いかけに対し、FPは静かに首を横に振りました。そして、林さんと妻が長年かけてお金を大切にする価値観を共有し、実践してきたことは素晴らしいことだと話します。

「奥様は、お孫さんへの教育費援助を否定していたのではなく、おそらく『お金だけがすべてではない』と考えていたのではないでしょうか。だからこそ、お孫さんと会えば手料理を振る舞い、一緒に遊ぶという形で、愛情を注いでいたのだと思います」

彰子さんが「お金」ではなく「行動」で家族に愛情を示していたことを強調しました。そして、今度は林さんが、行動で気持ちを伝える番だと続けました。

「人生には、死んでからではできない、生きたお金の使い道があります。お孫さんたちへの教育資金援助は、まさにその一つです。林さんの気持ちを伝えることで、娘さんたちもきっと喜んでくれるはずです。お金は単なる道具にすぎませんが、その道具を使う『勇気』を持つことで、家族との関係を修復し、新たな思い出を作ることもできるでしょう」

その言葉で、長年抱えていた「お金は減らしてはいけない」という思い込みから解き放たれた林さんは、勇気を出して娘たちに電話をかけました。林さんが教育費の援助を申し出ると、娘たちは最初こそ驚いたものの、すぐに「お父さん、ありがとう！」と、喜んでくれたそうです。

「急に生活スタイルを変えることはできませんが、これからは家族のために、自分の人生を豊かにするために、お金を少しずつ使っていこうと思います」と、林さん。

お金という道具を「残す」だけでなく「使う」と決めた瞬間、林さんの人生は再び輝き始めたのです。

【参考】

内閣府「令和6年経済財政白書」

株式会社鎌倉新書「相続手続きに関する実態調査（2025年）」

松田聡子

CFP®