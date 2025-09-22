年内で活動休止のPerfume、2026年カレンダー発売＆ビジュアル公開 ファン歓喜「無いとおもってた！」「めっちゃうれしいです」
年内で活動休止を発表しているテクノポップユニット・Perfumeが、公式サイトとSNSを更新。2026年のカレンダー発売が決定したと発表した。
【写真】こだわりの世界観…Perfume2026年カレンダー
発表で「Perfume Calendar 2026発売決定」と伝え、「色とりどりの『フルーツ』をテーマにしたPerfumeカレンダーの新作が完成しました！」と紹介。「本物のフルーツを多数使用し、衣装・アクセサリー・プロップ・背景紙までこだわりそれぞれの世界観を表現しております。Perfumeらしくファッショナブルかつアーティスティックな雰囲気でありながら、3人の新たな表情を楽しめるカレンダーです」とつづった。
続けて「今回もB2サイズの壁掛け形式となっており、表紙＋ふた月で1枚のカレンダーページ6枚＋おまけのポスターページ1枚の仕様です。カレンダーとしての用途を終えたあとはポスターとしても楽しんでいただくことができます」と説明した。
価格は3300円（税込）。全8枚で、アーティストオンラインショップ「A!SMART (アスマート)」内 Perfume SHOPにて、10月26日まで注文を受付。12月15日までに発送予定となる。
この発表に「買うー！！！」「来年はないのかなと思っていたので、めっちゃ嬉しいです！楽しみ」「無いとおもってた！ありがとうございます！」「2026年も出してくれるんですかあああ！絶対買ううううう」など喜びの声が集まっている。
